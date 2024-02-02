هذه الفئات يحق لها صرف العلاوات الخمسة في هذا الموعد + أخبار زي السكر من وزارة التأمينات الاجتماعية

ينتظر قطاع كبير من اصحاب المعاشات موعد صرف العلاوات الخمسة، والتي وافقت عليها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص الذين خرجوا على المعاش في الفترة من شهر يونيو 1987 حتى يونيو 2006، ويأتي هذا في ظل سعي الحكومة لتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات مع ارتفاع الاسعار وزيادة نسب التضخم، وكشفت هيئة التامينات الاجتماعية أن صرف هذه العلاوات يكون بأثر رجعي للمستحقين على هيئة دفعات وقد تم صرف الدفعتين الاولى والثانية، ونستعرض معكم خلال سطور المقال موعد صرف العلاوات الخمس والفئات المستحقة لها.

موعد صرف العلاوات الخمسة

يترقب أصحاب المعاشات صرف الدفعة الثالثة في شهر مارس المقبل، حيث قامت الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية بتقسيم العلاوات الخمس على هيئة دفعات تصرف مع المعاش على النحو التالي:

الدفعة الاولى قد تم صرفها للمستحقين في شهر سبتمبر 2023.

الدفعة الثانية من العلاوات الخمس كانت في ديسمبر 2023.

الدفعة الثالثة القادمة يتم صرفها في شهر مارس 2024.

الدفعة الرابعة والأخيرة من المقرر صرفها في ديسمبر 2024.

المستحقين العلاوات الخمس 2024

يمكن للمواطنين الاستعلام عن العلاوات الخمس وموعد صرفها عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتامينات الاجتماعية، والتي حددت الفئات المستحقة لصرف العلاوات وهي كالتالي:

لمن خرجوا على المعاش في يونيو 2006 يتم صرف العلاوات بأثر رجعي بقيمة 62 شهرا، وقيمة العلاوة تكون بنسبة 80% من المعاش الذي يتقاضاه منذ الخروج على المعاش.

يتم صرف علاوتين فقط للاشخاص الذين خرجوا على المعاش بداية من شهر يوليو 2007.

صرف ثلاث علاوات لمن خرج على المعاش في شهر يوليو 2008.

شروط استحقاق العلاوات الخمس

أكدت الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية ان قيمة العلاوة تختلف تبعا للمهنة والمدة التي قضاها المواطن داخل المؤسسة التي يعمل لها، ولذلك وضعت شروط محددة لاستحقاق صرف العلاوات الخمس وتتمثل فيما يلي: