مبروك لجميع الطلاب.. نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024 برقم الجلوس والاسم عبر موقع نتيجة نت natiga-4dk.net

يتساءل الطلاب وأولياء الأمور الآن عن موعد إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024 بمحافظات مصر، وذلك بعد إعلان نتائج اختبارات المرحلة الابتدائية والإعدادية ونتائج الشهادة الإعدادية، وقد بدأ طلاب المدارس رسميا إجازة نصف العام، وقد بدأت أجازة نصف العام الدراسي بالفعل يوم السبت الماضي الموافق يوم 27 يناير، التي سوف تستمر حتى يوم 9 فبراير القادم، عى أن تنتهي تلك الأجازة ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 10 فبراير 2024.

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتم تصحيح اختبارات الصف الأول والثاني الثانوي يوميا بعد أن إنتهت الإختبارات، وسوف يتم عرض النتائج قريبًا خلال الأيام القليلة القادمة، مشددة على أهمية مراعاة ذلك، الدقة والموضوعية في أعمال التصحيح ومراقبة العلامات حتى يحصل كل طالب على حقوقه، وحددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات الصف الأول والثانى الثانوى على أن يكون مجموع درجات الصف الأول الثانوي 280 درجة، وكذلك مجموع درجات الصف الثاني الثانوي 140 درجة وذلك لكل فصل دراسي.

كما أوضحت الوزارة طريقة الحصول على نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024 وجميع الصفوف الأخرى عن طريق المنصة الرسمية للوزارة إلكترونيًا، تسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور، ويمكنك الاستعلام عن النتائج بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعتها بالخطوات التالية.

الإستعلام عن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي

وفرت وزارة التربية والتعليم رابطًا للاستعلام عن نتائج الصف الثاني الثانوي برقم المقعد لكل طالب، يمكنك معرفة درجات الطلاب الآن من خلال الخطوات التالية: