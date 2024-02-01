مبروك 1 ثانوي.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 جميع المحافظات عبر موقع نتيجة نت natiga-4dk.net

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالقاهرة موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 بالاسم فقط، وقد أكدت أن النتيجة سوف تظهر خلال ساعات والجدير بالذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي قد انتهوا من أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالى 2023/2024 يوم 24 يناير، كما أكدت أنه سوف يتم قبول التظلمات بدءاً من يوم الأحد الموافق يوم 4 فبراير 2024 ولمدة اسبوعين، وفي التالي سوف نتعرف على كيفية الحصول على النتيجة بالخطوات، تابع المقال.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2024

من أجل الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 عن طريق الاسم فقط، حيث يتم اتباع هذه الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول الي موقع الإلكتروني الخاص بالبوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم من هنا.

وبعد ذلك يتم الضغط على ايقونة الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول.

وبعد ذلك يتم إدخال الأسم في الخانة الخاصة بذلك.

انتظر قليلاً سوف يتم عرض الصفحة الخاصة بجميع المعلومات حول نتيجة الطالب.

توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2024

وعن توزيع الدرجات الخاصة بنتيجة الصف الأول الثانوي فنجد ان الدرجات تنقسم إلى أسئلة إلكترونية واسئلة ورقية، وتكون كالآتي: