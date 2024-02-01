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مبروك 1 ثانوي.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 جميع المحافظات عبر موقع نتيجة نت natiga-4dk.net
لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالقاهرة موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 بالاسم فقط، وقد أكدت أن النتيجة سوف تظهر خلال ساعات والجدير بالذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي قد انتهوا من أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالى 2023/2024 يوم 24 يناير، كما أكدت أنه سوف يتم قبول التظلمات بدءاً من يوم الأحد الموافق يوم 4 فبراير 2024 ولمدة اسبوعين، وفي التالي سوف نتعرف على كيفية الحصول على النتيجة بالخطوات، تابع المقال.
نتيجة الصف الأول الثانوي 2024
من أجل الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 عن طريق الاسم فقط، حيث يتم اتباع هذه الخطوات التالية:
- في البداية يتم الدخول الي موقع الإلكتروني الخاص بالبوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم من هنا.
- وبعد ذلك يتم الضغط على ايقونة الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول.
- وبعد ذلك يتم إدخال الأسم في الخانة الخاصة بذلك.
- انتظر قليلاً سوف يتم عرض الصفحة الخاصة بجميع المعلومات حول نتيجة الطالب.
توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2024
وعن توزيع الدرجات الخاصة بنتيجة الصف الأول الثانوي فنجد ان الدرجات تنقسم إلى أسئلة إلكترونية واسئلة ورقية، وتكون كالآتي:
- اللغة العربية : 50 درجة، 34 للأسئلة الإلكترونية على التابلت 6 درجات للأسئلة الورقية.
- اللغة الأجنبية الأولى : 40 درجة ، 27 أسئلة إلكترونية، 5 درجات للأسئلة الورقية.
- اللغة الأجنبية الثانية : 30 درجة، 20 درجة للأسئلة الإلكترونية، 4 درجات للأسئلة الورقية.
- الرياضيات 40 درجة : 27 للأسئلة الالكترونية، 5 للأسئلة الورقية.
- الفيزياء (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية، و2 اسئلة ورقية.
- الكيمياء 20 درجة، 14 لأسئلة الإلكترونية ، 2 أسئلة ورقية.
- الأحياء (20 درجة) : 14 للأسئلة الإلكترونية، 2 أسئلة ورقية.
- الجغرافيا (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية.
- التاريخ (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية.
- الفلسفة (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية.