رابط التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار 2024 في الأردن وأهم الشروط

اكتظت محركات البحث من الأردنيين حول كيفية التمكن من التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار، حيث قام الملك عبد الله الثاني بن حسين بإطلاق مبادرة المكرمة الملكية 100 دينار وذلك عام 2032، والتي تمثل هدفها السامي في تقديم الدعم للأسر التي تفاقمت حاجتها وتضررت بشكل كبير خلال جائحة كورونا، في هذا المقال سوف نوضح الخطوات التي يجب أن يتبعها كل من يرغب في التسجيل، مما يحسن من مستوى معيشتهم.

شروط التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار 2024 في الأردن

أقبل الكثير على التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار لعام 2024 ولكن هناك بعض الشروط التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية،ويلزم أن تكون موجودة في كافة الراغبين في التسجيل، وتمثلت فيما يلي:

أن يحمل المتقدم الجنسية الأردنية، ويكون مقيمًا بشكل أساسي داخل البلاد.

أن يكون المتقدم مُسجلًا من قبل في أي من برامج الدعم الاجتماعي.

يجب أن تكون أسرة المستفيد مُسجلة في أي من البرامج الآتية: برنامج تكافل، برنامج الدعم النقدي الخاص بالعمالة الغير منتظمة، برنامج الدعم النقدي للمتقاعدين، برنامج دعم نقدي للمعوقين أو المطلقات المهجورات.

أن يكون دخل الأسرة كحد أقصى 300 دينار، وعدم وجود أي مصدر دخل ثابت للأسرة مثل راتب، عاش، أو عمل حر.

عدم امتلاك الأسرة عقارات، أو سيارات، أو أسهم، أو ودائع بنكية.

ألا يكون المستفيد قام بمغادرة الأردن لمدة تفوق ثلاثة أشهر.

لا يُسمح باستخدام المكرمة الملكية بغرض الترفيه، أو التجارة أو الاستثمار.

كون المتقدم ضمن الفئات المستهدفة التي حُددت من خلال الحكومة.

رابط التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار 2024 في الأردن

هناك خطوات بسيطة يمكن من خلالها التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار، وتمثلت في الآتي: