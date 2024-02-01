تنويه هام وبشارة بشأن اسماء المقبولين جهاز مكافحة الارهاب 2024 | منصة أور ur.gov.iq

سبق أن أعلن جهاز مكافحة الارهاب العراقي في وقت سابق عن إتاحة الفرصة أمام الكثيرون للعمل داخل الجهاز، وتم تحديد فترة للتقديم وكل ما يخص هذه الوظائف، وجاء الجهاز اليوم وأصدر بيان بشأن اسماء المقبولين جهاز مكافحة الارهاب، فدعونا نوضح لكم آخر الأخبار حول هذه الوظائف ومتى تظهر أسماء المقبولين بوظائف الجهاز، بالإضافة لخطوات الاستعلام عنها.

اسماء المقبولين جهاز مكافحة الارهاب

أتاح جهاز مكافحة الإرهاب في وقت سابق للمواطنين للتطوع على رتبة جندي والعمل داخل الجهاز، حيث التسجيل كان متاح من منصة بوابة أور الإلكترونية، حيث استمر التقديم من يوم 26 لكانون الأول 2023 واستمر حتى يوم 28 من نفس الشهر وذلك حتى الساعة 11:59 م، ولم يتم الإعلان بعدها عن أي تفاصيل يخص المتقدمين، ولكن صدر تنويه من الجهاز بشأن أسماء المشمولين وجاء التنويه على النحو التالي:

نوه الجهاز أنه سيتم إرسال رسائل للمقبولين بالقرعة قريبًا من خلال رسائل نصية، حيث الرسالة ستكون عبارة عن تاريخ المقابلة ومكانها.

التواصل سيكون من خلال الرقم الذي قدمه المتقدم أثناء تسجيله الاستمارة عبى بوابة أور الإلكترونية.

الإلكترونية. حدد الجهاز الأوراق المطلوبة أثناء المقابلة الشخصية.

حذر البرنامج المتقدمين من عدم الترويج لأي رقم أو السير وراء صفحات غير رسمية، وأي وسيلة للتواصل بين الجهاز والمتقدمين ستكون من خلال المنصات الرسمية.

إذن اسماء المقبولين جهاز مكافحة الارهاب ستكون عبارة عن رسائل نصية تُرسل بالقبول للمتقدم وبداخل الرسالة أيضًا مكان المقابلة والموعد المخصص لكل متقدم تم قبوله.

الأوراق المطلوبة للمقبولين في جهاز مكافحة الإرهاب

وضحنا لكم أن المقبولين سيتم التواصل معهم من خلال الرسائل النصية، حيث رسالة بها موعد المقابلة، وعلى الشخص أن يقوم بإحضار هذه المستندات معه أثناء التقديم، والتي هي كالتالي: