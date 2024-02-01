اعرف نتيجتك في ثانيه..رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 بالعراق بالاسم والرقم الامتحاني

نتائج الثالث المتوسط في العراق 224 ، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم العراقية لإعلان نتائج الثالث المتوسط 2024 دور أول في العراق ، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عنها بعد الانتهاء من جميع المهام المتعلقة بتصحيح الامتحانات والمراجعات النهائية وتسجيل الدرجات الخاصة بكل طالب ، وأكدت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي بعد الانتهاء من كافة العمليات اللازمة ، ومن خلال موقعنا الالكتروني البديل نيوز سنوافيكم بالخطوات والطرق اللازمة للاستعلام عن هذه النتائج عبر الإنترنت كما سنقوم بنقل التحديثات ومتابعة هذه النتائج معكم.

نتائج الثالث المتوسط في العراق 2024

يتم حاليًا تصحيح امتحانات الصف الثالث المتوسط للدور الأول من عام 2024 التي قام الطلاب بأدائها وفور الانتهاء من التصحيح والمراجعة ستكون نتيجة الثالث المتوسط متوفرة علي موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية كما يمكنكم متابعة النتائج من خلال الرابط العامل حاليًا ، و تلك النتائج هي واحدة من النتائج التي ينتظرها عدد كبير من الطلاب والطالبات، حيث تمت عمليات البحث عنها بشكل كبير على جوجل ، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات جارية حاليًا، وسيتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالأسماء الرباعية وأرقام الجلوس و سنوافيكم بالتحديثات ونتابع معكم هذه النتائج.

رابط نتيجة الثالث المتوسط في العراق الدور الاول

يمكنك استعلام نتائج الثالث المتوسط 2024 دور أول في العراق من خلال الخطوات التالية على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية:

1. قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع “نتائجنا” https://epedu.gov.iq

2. حدد أيقونة “استعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق”.

3. قم بإدخال اسمك الرباعي في الحقل المخصص له.

4. أدخل رقم الامتحان الخاص بك.

5. انقر على أيقونة “استعلام” لإرسال الطلب.

باستخدام هذه الخطوات، يمكنك الاستعلام بسهولة عن نتائجك في الصف الثالث المتوسط لعام 2024 في العراق.