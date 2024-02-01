بالكشوفات الآن.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، للاستفادة من الدعم المعنوي والمادي المقدم من وزارة العمل العراقية ينتظر الجميع صدور أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث تحرص الجهات الحكومية هناك على مساعدة غير القادرين من المواطنين لمواجهة أعباء الحياة، كما سهلت الاطلاع على قائمة الأسماء بطريقة إلكترونية لتوفير وقت وجهد مواطني الدولة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يعد الهدف الأساسي من هذا البرنامج توفير الاحتياجات الأساسية للأفراد خاصةً غير القادرين منهم، ولذلك فقد قدمت الحكومة العراقية بعض التسهيلات للحصول عليه والإستفادة القصوى منه، حيث يمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من خلال منصة مظلتي وذلك من خلال إتباع بعض الخطوات والتي تتمثل فيما يلي.

يجب تسجيل الدخول إلى المنصة من هنا .

. ثم قم بالنقر على ” برنامج الرعاية الاجتماعية”.

وبعدها اضغط على ” رقم الوجبة” وهي الوجبة الأخيرة 2024.

ثم قم بإدراج كافة البيانات المطلوبة.

بطريقة صحيحة واضغط على ” تحميل”.

ستظهر قائمة تحتوي على أسماء المقبولين للحصول على الدعم أثناء الوجبة المحددة في صيغة PDF.

ابحث عن اسمك الرباعي وتحقق من الموافقة عليه.

موعد الاعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

صرحت وزارة العمل في العراق بأنه من المقرر الاعلان عن أسماء المواطنين المقبولين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية خلال شهر يناير الجاري، وكانت قد أعلنت عن أن عدد الأسر المستحقة لهذه المساعدة يصل إلى 46768 أسرة بهدف تحسين معيشتهم.

متطلبات الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

حددت الجهات الحكومية العراقية بعض الشروط التي يجب توافرها في كل من يرغب في الحصول على الدعم المقدم من وزارة العمل، وهي كالتالي:

التمتع بالجنسية العراقية.

ألا يقل عمره عن 16 عامًا وألا يزيد عن 55 عامًا.

يشترط أيضًا عدم وجود حساب بنكي للمواطن المتقدم للحصول على الدعم.

كما يجب ألا يمتلك المتقدم أي سجل تجاري.

وفي الختام لقد أوضحنا لكم خطوات الحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لمن يتساءل عنها بشكل سهل ودون بذل جهد كبير.