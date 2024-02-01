نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 1 فبراير 2024

نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 2 فبراير 2024 تشعل مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في جوجل الآن، حيث ، يجتمع اليوم الخميس 1 فبراير 2024: محافظو البنك المركزي المصري في اجتماع هام لمناقشة السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض،،،، ويأتي هذا الاجتماع وسط توقعات واسعة برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتصاعد.

حيث تترقب الأسواق المصرية نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم، حيث يُمكن أن تؤثر قرارات البنك على أسعار الأسهم والسندات والعملات.

نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم

الساعة الآن الرابعة والربع عصراً ووبعد قليل تصدر قرارات البنك المركزي وهل سيكون هناك تعويم للجنيه أم لا وسيتم رفع سعر الفائدة على الجنيه أم لا، وسوف يوافيكم موقع البديل بنتيجة الاجتماع بعد قليل..

التضخم:

فيما بلغ معدل التضخم في مصر 33.7% في ديسمبر 2023، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2017،،، حيث ويُعد هذا الارتفاع مصدر قلق كبير للحكومة المصرية، حيث يؤثر على قدرة المواطنين على شراء احتياجاتهم الأساسية.

رفع الفائدة لكبح التضخم:

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و 2% في محاولة لكبح جماح التضخم، حيث ويُعد رفع الفائدة أحد الأدوات النقدية الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في كمية الأموال المتداولة في السوق، مما يؤدي إلى خفض الطلب على السلع والخدمات وبالتالي خفض الأسعار.

تأثيرات رفع الفائدة:

يُمكن أن يؤدي رفع الفائدة إلى بعض التأثيرات السلبية على الاقتصاد المصري، مثل:

زيادة تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات

خفض الاستثمار

إبطاء النمو الاقتصادي

وتسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، ويعتبر اجتماع اليوم اختبارًا مهمًا لقدرة البنك المركزي على تحقيق هذا التوازن.

التوقعات متفائلة:

نتيجة اجتماع البنك المركزي، حيث يسعى قدرة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحل مشكلة الأزمة الاقتصادية.