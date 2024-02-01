« هاام جدآ من هيئة المعاشات لو انت من مواليد 1971 وما بعد » .. رسميا رفع سن الخروج على المعاش لمواليد هذه السنة وبدء العد التنازلي للتنفيذ

سن الخروج على المعاش، بحسب تعديلات القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية، يشير المحامي إيهاب الزياتي إلى تغيير في سن خروج الموظفين إلى المعاش، حيث ستزيد من 60 عامًا إلى ما بعد الستين بحد أقصى يصل إلى 5 سنوات، سيبدأ تنفيذ هذا التعديل اعتبارًا من عام 2032، مما يعني أننا نقترب من هذا التغيير بفارق يُقدر بحوالي 7 سنوات، وفقًا للجدول الزمني، سيتم تقديم المعاش للموظفين على سن 61 عامًا في 1 يوليو 2032، وعلى سن 62 في 1 يوليو 2034، وهكذا حتى 1 يوليو 2040 عندما يصل الموظف إلى سن 65 عامًا.

قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

في تصريح خاص أوضح الزياتي أنه في حال انضمام مُستحق للمعاش لأي عمل يُمكنه من تحقيق دخل صاف يفوق قيمة المعاش أو يتجاوزه، سيصبح غير مستحق للمعاش. الوضع ينطبق أيضًا في حال مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية مُنظمة لفترة تتجاوز 5 سنوات متتالية، حيث يعود له حق صرف المعاش اعتبارًا من أول شهر بعد ترك هذه المهنة، وفقًا للمادة 79 من قانون عام 1975

رفع سن الخروج على المعاش

تأتي هذه التفاصيل استجابة لتوجيهات خبراء منظمة العمل الدولية والبنك الدولي بضرورة رفع سن المعاش لتخفيف العبء عن الخزانة العامة، حيث من المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى تقليل نسب الاشتراكات بالتأمينات وزيادة معدل الاحتياطي إلى 15.5 مرة النفقات السنوية في عام 2080، مما يحد من انقطاع التدفقات النقدية وفقًا لمصادر حكومية موثوقة.