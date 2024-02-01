موقع نتائج عمون: صدرت نتائج التوجيهي التكميلي 2024 الأردن tawjihi.jo برقم الجلوس والاسم الدورة الشتوية

عمان، 1 فبراير 2024 – أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية اليوم الخميس 1 فبراير 2024 نتائج امتحان الثانوية العامة الأردنية (التوجيهي) الدورة الشتوية 2024، وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة.

نتائج التوجيهي التكميلي 2024 الأردن tawjihi.jo

بلغت نسبة النجاح العامة في الدورة الشتوية 58.4%، بزيادة 2.3% عن الدورة الصيفية الماضية.

وتصدر الفرع العلمي النتائج بنسبة نجاح 63.2%، بينما بلغت نسبة النجاح في الفرع الأدبي 53.5%.

وحقق الطالب أحمد محمد من مدرسة عمر بن الخطاب في عمان المركز الأول على مستوى المملكة بمعدل 100%.

موقع توجيهي جو نتائج توجيهي الاردن حسب الاسم

وتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائج توجيهي الاردن حسب الاسم 2024 من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم (tawjihi.jo) أو من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى رقم 97979 تحتوي على رقم الجلوس.

موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية نتيجة توجيهي برقم الجلوس

القيام بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية من هنا

اختر خدمة نتائج الطلاب من الموقع.

الضغط على الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2024.

القيام بتحديد تخصص الطالب ( علمي أم أدبي).

تسجيل المحافظة التي يتبع لها الطالب.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على زر البحث، ثم انتظار ظهور النتيجة.

وتُعد نسبة النجاح لهذا العام في نتائج التوجيهي حسب الاسم فقط التكميلي 2024 مؤشراً إيجابياً على مستوى التعليم في الأردن، وتُؤكد على حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها، كما وتُشكل النتائج حافزاً للطلاب لبذل المزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق النجاح والتميز في حياتهم الدراسية.

وهنأت وزارة التربية والتعليم الطلاب الناجحين، وتمنت لهم التوفيق في حياتهم الجامعية والمستقبلية.

إلى هنا يكون موقع البديل قدم لكم نتائج التوجيهي التكميلي 2024 الأردن tawjihi.jo برقم الجلوس والاسم وخطوات الاستعلام عنها.