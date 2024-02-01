هتاخد تعويض إضافي ومعاشك هيزيد 50% في حالة واحدة.. بشرى لأصحاب المعاشات التقاعدية وفقاً إلي.. قانون المعاشات الجديد

قانون المعاشات الجديد، صدر تشريع رقم 193 لعام 2019 الخاص بقوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات، حيث يفصل في حقوق المؤمن عليه بموجب القانون، يُحدد هذا القانون حقوقًا إضافية، بما في ذلك التعويض الإضافي، ويوضح شروط الحصول عليه وقيمته، يتناول هذا النص بإيجاز حالات زيادة مبلغ التعويض الإضافي القابل للحصول عليه من قبل المؤمن.

قانون المعاشات الجديد

صرح الخبير القانوني، محمد عبد المجيد، بأن قانون المعاشات ينظم قضية التعويض الإضافي في سياق الحقوق الإضافية، يشير عبد المجيد إلى أن المؤمن عليه يحق له الحصول على التعويض الإضافي عند انتهاء خدمته بسبب العجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة، مع التنويه إلى زيادة محددة تنص عليها القوانين في هذا السياق، يُوضح المحامي أن المؤمن عليه لديه حق في زيادة 50% في حالة العجز الناتج عن إصابة في العمل، مع تحديد كيفية حساب هذه الزيادة بناءً على الأجر السنوي وفقًا لجدول محدد في القانون

مضاعفة التعويض الإضافي

أشار الخبير القانوني إلى إمكانية تضاعف مبلغ التعويض الإضافي للمؤمن عليه، وذلك في حالة انتهاء خدمته بالوفاة وعدم وجود مستحقين للمعاش، في مثل هذه الحالات، يُرفع مبلغ التعويض الإضافي ليُوجَّه إلى مستحقي المعاش.