كيفية تمديد صلاحية الزيارة العائلية والتأشيرة 1445 وما هي الشروط المطلوبة

تمديد صلاحية الزيارة العائلية والتأشيرة 1445، تعلن الهيئة العامة للجوازات السعودية عن إجراءات تمديد صلاحية الزيارة العائلية وتأشيرة 1445 المتعددة للمقيمين، بشرط توفر جميع الشروط والإجراءات المطلوبة، يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الهيئة لتعزيز الترابط الأسري والاجتماعي، مما يتيح للمقيمين الفرصة لتجميع أفراد أسرهم والاستمتاع بفترات زمنية إضافية في المملكة.

ما هي شروط تمديد الزيارة العائلية 1455

حددت الإدارة السعودية للجوازات مجموعة من الضوابط التي يتوجب على المقيمين في المملكة العربية السعودية تحقيقها لضمان تمديد زيارتهم العائلية، تشمل هذه الشروط.

الامتثال لمغادرة المقيم للمملكة قبل انتهاء مدة إقامته المحددة في تأشيرة الزيارة الخاصة به، ليكون مؤهلاً لتمديد الزيارة العائلية عبر الجوازات.

سداد جميع الرسوم المالية المتعلقة بالتمديد.

تحمل جميع الرسوم المتعلقة بأي غرامات أو مخالفات مرورية يتعرض لها المقيم.

يجب أن يكون جواز سفر الزائر ساري المفعول ويحمل صلاحية كافية.

الحضور الشخصي داخل المملكة أثناء عملية التمديد.

ما هي خطوات تمديد صلاحية الزيارة العائلية والتأشيرة 1445

أوضحت الهيئة السعودية للجوازات إجراءات تمديد صلاحية الزيارة العائلية والتأشيرة بشكل إلكتروني عبر منصة “أبشر”، يمكن للمتقدم القيام بذلك عبر الخطوات التالية.

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية من هنا .

. سجّل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

اختر “دليل الخدمات”، ثم اختر “خدمات الجواز السعودية”.

حدد خدمة “تمديد تأشيرة الزيارة العائلية”.

اطلع على الشروط المتعلقة بتمديد الزيارة وقم بالموافقة عليها.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة ورفع جميع الوثائق اللازمة.

قم بطباعة إيصال رسوم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

قم بتأكيد الطلب واضغط على “حفظ”، ثم أرسل الطلب.

ما هي عقوبة عدم مغادرة المملكة عند انتهاء مدة الزيارة

بناءً على توجيهات الجوازات السعودية، يجب على المقيمين وأسرهم احترام الفترة المسموح بها للزيارة في المملكة، عبر التأكد من صحة تأشيرة الدخول، بهدف تجنب أي مشكلات أو عقوبات أثناء فترة الزيارة، يُنصح باتخاذ قرار المغادرة قبل انتهاء فترة الزيارة لتجنب دفع غرامة التأخير التي قد تصل إلى 25,000 ريال سعودي، في حال تكرار هذه العقوبة، يمكن أن يتعرض المقيم للسجن والترحيل إلى بلده الأصلي، مع فرض حظر دخول المملكة.