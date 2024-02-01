نتائج الشامل الدورة الشتوية 2024 جامعة البلقاء التطبيقية bau.edu.jo

الطلاب والطالبات داخل المملكة الأردنية الهامشية ينتظرون الآن إعلان نتائج الشامل الدورة الشتوية، حيث أن الشامل ما هو إلا امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة، ويُعقد بواسطة المجلس الأعلى للتعليم العالي باعتباره امتحانًا وطنيًا، ويتمثل الهدف من هذا الامتحان في قياس نسبة تحصيل الطلاب في مختلف المواد الدراسية، وفي حالة النجاح في هذا الامتحان يُسمح للطلاب بالالتحاق بالجامعات الأردنية.

موعد نتائج الشامل الدورة الشتوية جامعة البلقاء التطبيقية

تم الإعلان من قبل جامعة البلقاء التطبيقية أنها انتهت بالفعل من تصحيح كافة امتحانات الطلاب، وتقوم اللجنة العليا للجامعة بدورها في مراجعة نتائج الطلاب التي ثم اعتمادها، وأكد رئيس اللجنة العليا للامتحانات الدكتور “أحمد العجلوني” أنه سيتم الإعلان عن النتائج رسميًا يوم الخميس “الموافق 1 فبراير” 2024.

خطوات الاستعلام عن نتائج الشامل جامعة البلقاء التطبيقية

تفصلنا ساعات قليلة عن صدور “نتائج الشامل” جامعة البلقاء التطبيقية، وتمثلت الخطوات التي يجب لطلاب الجامعة إتباعها للحصول على النتيجة فيما يلي:

الذهاب للموقع الإلكتروني لجامعة بلقاء التطبيقية.

الضغط على خدمات الطلاب.

اختيار نتائج الشامل الدورة الشتوية.

كتابة كل من اسم الطالب ورقم جلوسه.

الضغط على كلمة “البحث”

انتظر حتى تظهر لك النتيجة.

نسب نجاح الطلاب في الشامل جامعة البلقاء التطبيقية 2024

بعد انتهاء الامتحانات وقبل صدور نتائج الشامل الدورة الشتوية، يحتاج الطلاب إلى معرفة أي معلومة تطمئنهم وتهدئ من روعهم، ولذلك تقوم جامعة البلقاء بإصدار نسب نجاح الطلاب، والتي تم الإفصاح عن أنها مرتفعة نسبيًا، وذلك بعد أن أتممت وحدة التقييم والامتحانات العامة جميع عمليات تصحيح الامتحانات والتدقيق في النتائج ومعالجتها.

الاستعلام عن نتائج الشامل جامعة البلقاء التطبيقية عبر الهاتف

للطلاب الذين لا يمتلكون جهاز كمبيوتر يمكنكم معرفة “نتائج الشامل” الدورة الشتوية من خلال هواتفكم عبر الخطوات الآتية: