أقوي تردد قناة تنة ورنة 2024 لأفضل قنوات الاطفال

تقدم قناة تنة ورنة محتوى تعليمي يساعد الأطفال على اكتشاف أسرار الكون وفهم العلوم وتعلم اللغات واكتشاف ثقافات جديدة بين ثنايا برامجها المتنوعة تصبح رحلة التعلم مغامرة ممتعة وتفتح أبواب المعرفة على مصراعيها متاحة للصغير فرصة الغوص في بحور العلوم واكتشاف أسرار الكون وتطلق قناة تنة ورنة العنان لخيال الأطفال وتُشعل إبداعهم من خلال برامجها الترفيهية المبتكرة في رحلة ممتعة على شاشتها يشارك الصغير في مغامرات مثيرة تحاكي خياله ويحلق في سماء الإبداع ويصبح كل يوم رحلة مليئة بالدهشة والبهجة مُنمّياً مهاراته الفنية وخياله الخصب.

قناة تنة ورنة 2024

انضموا إلى تنة ورنة في مغامرات شيقة على جزيرة السلام! عيشوا معها أجمل اللحظات واكتشفوا معالم الجزيرة الرائعة وتعرفوا على عالم البحار الساحر مع أصدقاء المحيط! شاهدوا الكائنات البحرية المتنوعة وتعلموا معلومات جديدة عن بيئة المحيط واستمتعوا بأشهى الوصفات مع تنة ورنة في مطبخها المميز! اكتشفوا وصفات سهلة وصحية تناسب جميع الأذواق وشاهدوا حكايات جدتي الحكيمة عيشوا معها قصصًا رائعة وتعلموا منها القيم والأخلاق الحميدة شاهدوا المزيد من البرامج المميزة على قناة تنة ورنة:

مغامرات الأبطال الخارقون

مسلسل ديزني براعم

مسلسل القط الأسود

مسلسل سبونج بوب

تردد قناة تنة ورنة على القمر الصناعي نايل سات

يمكن ضبط قناة تنة ورنة كالتالي:

تردد القناة: 11853.

معامل تصحيح: الخطأ 2/3.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

الجودة HD.

تردد قناة تنه ورنه على القمر الصناعي عرب سات ادخل