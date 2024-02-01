هـذه حسب الاسم نتائج التكميلي التوجيهي 2024 في الاردن موقع وزارة التربية والتعليم www tawjihi Jo | الثانوية العامة

يعد موقع نتائج التكميلي التوجيهي 2024 الموجود على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية من أكثر عمليات البحث التي يتم تداولها حيث انتهى الطلاب من أداء اختبارات هذا العام الدراسي والتى قد بدأت هذه الاختبارات في يوم الإثنين الموافق 15 يناير وصرحت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن الإعلان الرسمي عن النتيجة سيكون في غضون أيام قليلة، و سيتمكن الطلاب من معرفة نتيجته في اختبارات الفصل الأول من هذا العام الدراسي من خلال موقع الوزارة الرسمي، الذي يساعد الطلاب بمختلف المحافظات في معرفة نتائجهم وسوف نتعرف على كافة التفاصيل فى المقال التالى.

موقع نتائج التكميلي التوجيهي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالأردن عن رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي الادرن 2024 كما وضحت الخطوات التى يجب اتباعها لمعرفة النتيجة وهي كما يلي:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

يمكن التوجه ايضا إلى موقع توجيهي جو.

ثم اضغط على أيقونة نتائج الطلاب.

بعدها اختر استعلام عن نتيجة التوجيهي 2024.

حدد تخصص الطالب علمي أم أدبي .

دون المحافظة التابع لها الطالب.

سجل رقم جلوس الطالب.

دون المحافظة التابع لها الطالب. سجل رقم جلوس الطالب. بعد الانتهاء والتأكد من صحة البيانات انقر على زر البحث.

انتظر لمدة لحظات وستظهر النتيجة بالتفصيل.

شروط التسجيل في اختبار نتائج التكميلي التوجيهي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اقتراب موعد الإعلان عن نتائج التوجيهي التكميلي الادرن 2024 ويجب أن ننوه إلى أن الوزارة قد وضعت مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للتسجيل فى هذه الاختبارات وأهم هذه الشروط فيما يلي: