رابط نتائج التوجيهي الثانوية العامة 2024 في الأردن tawjihi.jo

ستكون لحظات إعلان نتائج التوجيهي حاسمةً في حياة الطلاب عندما يعرفون ثمار جهودهم وتعِبهم، ويتمكنون من تخطيط مستقبلهم بثقة أكبر تمثل نتائج التوجيهي خطوةً مهمةً في رحلة الطلاب نحو تحقيق أحلامهم. فبعد إعلان النتائج، سيبدأ الطلاب مرحلةً جديدةً من حياتهم، مليئةً بالتحديات والفرص حيث سجل 81640 طالباً للامتحان التكميلي، بزيادة 5.3% عن العام الماضي. وبلغ عدد الطلاب الذين يسعون لاستكمال متطلبات النجاح 67799 طالباً، أي ما يعادل 83.2% من إجمالي المسجلين. بينما بلغ عدد الطلاب الذين يرغبون في رفع معدلاتهم 13841 طالباً، بنسبة 16.8%.

نتائج التوجيهي الثانوية العامة 2024 في الأردن

انطلقت الدورة الشتوية لامتحان الثانوية العامة “التوجيهي” في الأردن بمشاركة 81,614 طالباً وطالبة من مختلف فروع التعليم الأكاديمي والمهني. وقد صرّح الدكتور أحمد المساعفة، الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بأنّ عمليات التصحيح اتبعت نظامين مختلفين

استخراج نتائج التوجيهي

تقدم وزارة التربية والتعليم الأردنية بوابة إلكترونية مُبتكرة تهدف إلى تسهيل عملية الاستعلام عن نتائج امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) للطلاب وأولياء الأمور تُوفر هذه الخدمة الإلكترونية تجربة سلسة وسهلة الاستخدام، حيث تمكن الطالب من معرفة نتيجته بدقة وسرعة دون الحاجة إلى التوجه إلى مدرسته خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي: