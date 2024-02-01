“برابط مبـــــاشر”.. الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2024 في الأردن tawjihi.jo

ساعات قليلة تفصلنا عن الإعلان رسميًا عن نتائج التوجيهي التكميلي في الأردن، حيث يبحث الكثير من الطلاب عن الرابط الرسمي الاستعلام عن النتيجة فور الإعلان عنها، لنتعرف سويًا على أهمية هذه المرحلة وكيفية الاستعلام عنها بالتفصيل، تابعوا الفقرات التالية.

رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2024 في الأردن

من المعروف أن مرحلة التوجيهي التكميلي من أهم المراحل التعليمية التي تمر على الطلاب، فهي مرحلة تمهيدية مهمة للطلاب للالتحاق في أفضل الجامعات في الأردن، وذلك بناء على تنسيق القبول المطلوبة من تلك الجامعات، كما أعلن الدكتور أحمد المساعفة الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أن هذه الامتحانات التمهيدية شارك فيها 81,614 طالبًا، حيث تم توزيع هؤلاء الطلاب على عدد من فروع التعليم الأكاديمي والتعليم المهني، سنوضح لكم في النقاط التالية طريقة الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2024 بالتفصيل:

في البداية يجب على الطالب المستعلم الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية المتاحة على شبكة الإنترنت. علينا هنا أن نقوم بتحديد خدمة النتائج الطلابية المتاحة على الموقع. ثم نقوم بالنقر علي أيقونة “الاستعلام عن نتائج امتحان التوجيهي لسنة 2024”. وفي هذه الخطوة نقوم بتحديد المجال التخصصي (العلمي، الأدبي) المسجل فيه الطالب. ثم نحدد اسم المحافظة التي يتبع إليها الطالب. ثم نقوم بإدخال رقم الجلوس بشكل صحيح في الخانة المطلوبة. وأخيرًا نقوم بالنقر علي أيقونة “بحث”، لحظات قليلة سيتم ظهور النتائج بشكل مفصل على الشاشة.

موعد الإعلان عن نتائج التوجيهي التكميلي

سيتم الإعلان عن نتائج التوجيهي اليوم الخميس الأول من فبراير 2024، وذلك نظرًا لأهمية هذه النتيجة لكافة الطلاب المتقدمين في هذه الامتحانات وأولياء الأمور كذلك الذين يترقبوا النتيجة بفارغ الصبر إعلان عنها، وهذا السبب الذي جعل وزارة التربية والتعليم الأردنية توفر رابط للاستعلام عن النتائج بسهولة.