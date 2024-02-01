نتائج توجيهي التكميلي 2024 حسب الاسم رباعي موقع وزارة التربية والتعليم كُـل المدارس “توجيهي جو”

تعلن بعد قليل نتائج توجيهي التكميلي التي ينتظرها آلاف الطلاب في جميع انحاء الاردن حيث يبحث الكثير من الطلاب عن رابط نتيجة التوجيهي التكميلي، وذلك بعدما اعلنت وزارة التربية الاردنية عن اكتمال عملية تصحيح الاوراق ورصد الدرجات واعداد كشوفات الناجحين وسيتم اعتماد النتيجة بشكل رسمي وتكون متاحة لجميع الطلاب عبر الموقع الرسمي للوزارة، ونستعرض معكم خلال فقرات المقال موعد النتيجة ورابط الاستعلام عنها فتابعوا معنا.

نتائج توجيهي التكميلي الاردن 2024

من المقرر ان يعقد وزير التربية الاردنية مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس 1 فبراير في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت الاردن، حيث يعتمد فيه النتيجة رسميا ويتم نشر نسب نجاح الطلاب لمختلف الفروع سواء العملي او الادبي، وبدات اختبارات التوجيهي يوم 28 ديسمبر الماضي واستمرت حتى 15 من يناير الماضي، وبدات عمليات التصحيح مباشرة بعد انتهاء الاختبارات وتمت مراجعة الدرجات التي كانت تتم بصورة دقيقة حتى يحصل كل طالب على حقوقه.

ومن المقرر ان تظهر النتيجة فورا بعد انتهاء المؤتمر الصحفي للوزير عبر موقع وزارة التربية الاردنية والذي يسهل على الطالب الحصول على نتيجته قبل ظهورها بالمدارس، كما يمكنه معرفة النتيجة بسرية تامة دون الكشف عنها أمام الآخرين ولا داعي للتوتر او القلق فإن نسب النجاح مرتفعة مقارنة بالاعوام السابقة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة التوجيهي التكميلي 2024 الاردن

صرحت وزارة التربية الاردنية انه يمكن للطلاب الحصول على نتائج توجيهي التكميلي الكترونيا بدلا من الذهاب الي المدارس، ويمكن الاستعلام عن النتيجة عبر اتباع الخطوات التالية: