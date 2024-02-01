نتائج الشهادة الاعدادية برقم الجلوس في الدقهلية “بدون رقم جلوس” .. استعلم عنها بسرعه

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن نتائج الشهادة الاعدادية برقم الجلوس حيث من المتوقع أن يتم ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول خلال الايام القليلة القادمة وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة ، ويتم ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في كل محافظة على حدة وسيتم رصد جميع درجات الطلاب عبر موقع مديرية التربية والتعليم بكل محافظة ، وقد انتهت امتحانات الشهادة الاعدادية في جميع محافظات الجمهورية يوم الأربعاء الماضي الموافق 24 يناير الجاري.

نتائج الشهادة الاعدادية برقم الجلوس

ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في الكثير من المحافظات المصرية حيث انتهت الكثير من أعمال التصحيح ومراجعة اوراق الطلاب في الكثير من مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية ، ومن المحدد أن يتم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية فور اعتمادها من قبل محافظ كل محافظة على مستوى الجمهورية وليس من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ويمكن الحصول على النتائج برقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية

بعد معرفة موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس وذلك من خلال موقع مديرية التربية والتعليم عبر الخطوات التالية: