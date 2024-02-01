Link التسجيل في المكرمة الملكية 2024 واحصل على 100 دينار والشروط اللازمة

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن Link التسجيل في المكرمة الملكية 2024، الأردن والتي يترقبها عدد كبير من المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها عدد من المواطنين، حيث أعلن الملك عبد الله الثاني بن حسين عن اطلاق مبادرة المكرمة الملكية 100 دينار، والتي تسعى من خلالها أن تقدم يد العون والمساعدة لعدد كبير من الأسر الغير قادرة على شراء ما يلزمها من طعام وشراب، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في المكرمة الملكية والشروط اللازمة….

رابط التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار 2024 في الأردن

في البداية يجب الدخول على “صندوق المعونة الوطنية من هنا”.

ثم اضغط على أيقونة “الدعم النقدي الموحد”.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من ادخال البيانات المدخلة.

ثم اضغط على ارسال الطلب.

سوف تصلك رسالة على الهاتف المسجل تحتوي على الرقم المرجعي للطلب والذي يجب الاحتفاظ به.

يمكن للمواطن متابعة الطلب من خلال الرقم المرجعي.

شروط التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار 2024 في الأردن

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على المكرمة الملكية في الأردن والتي جاءت كالتالي: