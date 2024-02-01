ظهرت في محافظات الصعيد “سوهاج واسيوط وبني سويف” نتائج طلاب الشهادة الاعدادية 2024

ظهرت خلال الأيام الماضية جميع نتائج طلاب الشهادة الاعدادية 2024 في جميع المدارس على مستوى الجمهورية حيث انتهت امتحانات الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي والصف السادس الابتدائي خلال الأسابيع الأخيرة الماضية ،وانتهت جميع الإدارات التعليمية بجميع المدارس من تصحيح أوراق الطلاب ورصد الدرجات ، ومن الجدير بالذكر أن درجات الشهادة الابتدائية تظهر في صورة ألوان توضح نسبة تحصيل الطالب خلال الفصل الدراسي الأول.

نتائج طلاب الشهادة الاعدادية 2024

يبحث جميع الطلاب وأولياء الأمور في الأيام الاخيرة الماضية عن نتائج طلاب الشهادة الاعدادية 2024 وذلك من خلال موقع مديرية التربية والتعليم في المحافظات المختلفة ، كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة االعداديةمن المدرسة ، عن طريق اسم الطالب او برقم الجلوس ، وتشير الكثير من نتائج الامتحانات إلى حصول نسبة كبيرة من الطلاب على درجات مرتفعة مما يدل على تحصيلهم للمناهج الدراسية بصورة جيدة خلال الفصل الدراسي الأول ، ومن خلال الألوان التي تظهر في النتيجة يمكن الاستدلال على مستوى الطلاب ونسبة تحصيله.

موعد نهاية اجازة نصف العام 2024

بعد التعرف على نتائج طلاب الشهادة الاعدادية يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد نهاية اجازة نصف العام والتي بدأت يوم السبت الماضي الموافق 27 يناير الجاري ، وتستمر اجازة نصف العام لمدة 14 يوم وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 ، ومن المحدد أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 وفق الخطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والتي أعلنتها وزارة التربية والتعليم.