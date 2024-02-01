نتائج طلاب الشهادات الاعدادية 2024 ترم اول محافظة الدقهلية “هنـــا” مبروك للجميع النتائج مبشرة

يترقب جميع طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية على مستوى الجمهورية نتائج طلاب الشهادات الاعدادية 2024 ترم اول والتي من المتوقع أن تظهر خلال الساعات القادمة في الكثير من المحافظات التي انتهت من عمليات التصحيح والمراجعة ، ومن المتوقع أن يقوم المحافظ باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية في صباح اليوم وتظهر النتيجة عبر المواقع خلال الساعة الثانية عشر ظهرًا خلال الأيام القلية القادمة ، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم أو من خلال المواقع الاخبارية التي تقوم بعرض النتيجة.

نتائج طلاب الشهادات الاعدادية 2024 ترم اول

يعيش الكثير من طلاب الشهادة الاعدادية حالة من القلق والترقب في انتظار نتائج الشهادة الاعدادية وذلك في الكثير من المحافظات المصرية التي تستمر بها عمليات التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب بكل دقة ، ومن المتوقع أن تستمر عمليات التصحيح لمدة 5 أيام متتالية قبل إعلان النتيجة وتظهر نتيجة الشهادة الاعدادية في نهاية الأسبوع الجاري في الكثير من المحافظات ، ويمكن الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس واسم الطالب.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

بعد التعرف على موعد ظهور نتائج طلاب الشهادات الاعدادية 2024 يبحث الكثير من الطلاب عن مجموع درجات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي وتوزيع الدرجات حيث يأتى مجموع الشهادة الإعدادية من 140 درجة مقسمة على المواد الدراسية كالتالي: