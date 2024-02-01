ظهرت حالًا في كفر الشيخ “نتائج الترم الاول للشهادة الاعدادية 2024” بالاسم فقط وبدون رقم جلوس

خلال الأيام القليلة القادمة تظهر نتائج الترم الاول للشهادة الاعدادية 2024 في أكثر من محافظة انتهت بها عمليات تصحيح أوراق الطلاب ، كما يتم الآن رصد درجات الطلاب في المواد الدراسية المختلفة وتجميع درجات المواد وتجهيزها لرفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، كما يتم عمل الإحصائيات ونسبة النجاح ومقارنتها بالعام الماضي ليتم عرضها على السيد المحافظ قبل اعتماد النتيجة رسميًا وخلال السطور التالية نكشف عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024.

نتائج الترم الاول للشهادة الاعدادية 2024

تظهر خلال الايام القادمة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول في محافظات القاهرة والشرقية والقليوبية وبورسعيد وكفر الشيخ ، ويمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية عبر الكثير من المواقع الاخبارية المختلفة والتي تقوم بالإعلان النتيجة فور اعتمادها من قبل المحافظ ،ويمكن الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس ، كما يمكن الحصول على النتيجة بالدرجات عن طريق زيارة مدرسة الطالب ومن الجدير بالذكر أن مجموع درجات الشهادة الإعدادية الترم الاول 140 درجة.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول بمحافظة القاهرة خلال ساعات القادمة فور اعتمادها من قبل محافظ القاهرة صباح اليوم التالي ، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن طريق الخطوات التالية: