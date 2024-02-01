أحصل حالًا عليها “عبر رابط نتيجة التوجيهي بالاردن 2024 ثانوية عامة” .. مبروك النجاح

يبحث طلاب وطالبات التوجيهي الثانوية العامة بمدينة الأردن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رابط نتيجة التوجيهي الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 وعن الموعد التي سوف يتم اعلان النتائج به حيث أن نتيجة التوجيهي الثانوية العامة يا من أهم النتائج التي يصعد الطلاب والطالبات وأولياء الامور لمعرفتها منذ أن قاموا بتأدية الامتحانات وقد تم بالفعل تصحيح الامتحانات من قبل إدارة وزارة التربية والتعليم بالأردن ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على رابط نتيجة التوجيهي وعلى موعد إعلان النتائج تابعوا معي.

رابط نتيجة التوجيهي بالاردن 2024 ثانوية عامة

قائمة وزارة التربية والتعليم بالأردن بالإعلان عن الموعد التي سوف يتم اعلان نتائج التكميلي به للثانوية العامة للعام الدراسي 2023 و 2014 حيث ان الاعلان سوف يكون يوم الخميس الموافق 1 فبراير عام 2024 عقب المنتخب الصحفي التي سوف يتم انعقاده يوم الخميس في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت الاردن ومنذ ذلك الوقت ويمكن لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور للتوجيهي الاطلاع على النتائج حيث ان تم تقديم الامتحانات التوجيهى إلى ما يقرب من 81 ألف طالب في هذه الدورة وتم توزيعهم على جميع الفروع الخاصة بالتعليم المهني والأكاديمي وقام الدكتور احمد المساعفه بالتصريح أنه تم الانتهاء من تصحيح جميع الامتحانات الخاصة بالتوجيهي الثانوية العامة ويمكن لجميع الطلاب والطالبات واولياء الامور للاطلاع على النتيجة من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم بالأردن عن طريق النقر على هذا الرابط.