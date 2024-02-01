الإعلان رسميًا عن “نتائج التوجيهي تكميلي بالاردن 2024” الثانوية العامة منتصف العام

اشتعلت معدلات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن نتائج التوجيهي تكميلي بالأردن للعام الدراسي 2023 و 2024 وتزايدت عمليات البحث بعد ارقام وجميع الطلاب بالانتهاء من تقضيه الامتحانات منذ أيام قليلة حيث أدى الامتحان ما يقرب من 81 ألف طالب وطالبة تم توزيعهم على جميع المدارس في الاردن وتم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية أنه سوف يتم الإعلان قريبا عن نتائج التوجيهي تكميلي بالاردن 2024 ويمكنكم الاطلاع على المزيد عن نتائج التوجيهي تكميلي بالأردن من خلال هذا المقال تابعوا معي.

نتائج التوجيهي تكميلي بالاردن 2024

قام الدكتور محمد خير ابو قديس وزير التربية والتعليم في الاردن بالإعلان عن نتائج الطلاب مبشرة لذلك العام على عكس السنوات الماضية حيث أن امتحانات الدور الاول لجميع الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية في امتحان الكيمياء كان ما يقرب من 691 طالب وطالبة لتصل نسبة النجاح إلى ما يقرب من 77% وتم الاعلان ايضا ان نتيجة التوجيهي تكميلي سوف يتم الاعلان عنها يوم الخميس الموافق 1 فبراير عام 2024 ويمكن ايضا لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج التوجيه تكميلي بالاردن الكترونيا من خلال الدخول الى الموقع المعتمد من وزارة التربية والتعليم الأردنية وكتابة البيانات المطلوبة بالموقع مثل رقم جلوس الطالب والاسم رباعي والمحافظة التي ادى بها الامتحان وتحديد المرحلة التعليمية للطالب ثم النقر على استعلام ويمكنكم الدخول على الموقع مباشرة من خلال النقر على هذا الرابط.