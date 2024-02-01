مبروكــــ.. لينك نتائج التوجيهي التكميلي حسب الاسم الأردن 2024 رابط نتائج الثانوية العامة الدورة التكميلية

أعلنت وزارة التعليم الأردنية اتاحة نتائج التوجيهي التكميلي حسب الاسم الأردن 2024 بعد أن تزايد معدلات البحث في الفترة الأخيرة على نتائج الطلاب، وقد تم التوضيح أنه يتم الاستعلام على نتائج التوجيهي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهم، وقد تم توضيح الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها للحصول على النتائج كل ما عليك هو متابعة السطور التالية للتعرف على التفاصيل كاملة.

نتائج التوجيهي التكميلي حسب الاسم الأردن 2024

أوضحت وزارة التعليم الأردنية أنه تم الانتهاء من رفع نتائج التوجيهي التكميلي حسب الاسم الأردن 2024، وقد تم التوضيح أنه يمكن لكافة الطلاب الاستعلام على النتائج الخاصة بهم بداية من يوم 1-2-2024، وأوضحت بأنه تم الاشتراك في هذه الدورة لعدد من الطلاب بلغوا حوالى 81,614 طالب، وقد أوضحت الوزارة بأن الأسئلة الموضوعية تم تصحيحها الكترونيا من خلال الماسح الضوئي، بينما الأسئلة المقالة حرصت الوزارة على تصحيحها من قبل بعض من المعلمين في الأردن، وقد تم التوضيح بأنه تم رصد الدرجات بالكامل على الموقع الإلكتروني.

خطوات استخراج نتيجة التوجيهي

بعد التعرف على الموعد الرسمي لاستخراج نتائج التوجيهي تساءل العديد من الطلاب على خطوات استخراج النتيجة، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية: