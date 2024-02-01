اعرف قبل اي حد.. حقيقة زيادة المرتبات والمعاشات في شهر فبراير 2024 – الحق شوف حسابك
حقيقة زيادة المرتبات والمعاشات في شهر فبراير 2024 هو سؤال يدور في ذهن الكثير من الناس وبما أن هذه المعاشات تُدفع للأشخاص الذين تقاعدوا عن العمل بعد بلوغهم سن الستين عامًا، فمن المعلوم أنها تُصرف في بداية كل شهر، ومع اقتراب بداية شهر فبراير، يفكر الكثير من الناس ويبحثون عن تاريخ صرف المعاشات التقاعدية فيما يتعلق بهذا الشهر، وكذلك صحة الزيادات الأخيرة في المعاشات التقاعدية، وفي التالي سوف نتعرف على حقيقة زيادة الرواتب والمعاشات، تابع.
حقيقة زيادة المرتبات والمعاشات في شهر فبراير 2024
وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بشأن توزيع المعاشات الصادر مؤخراً، يتم صرف المعاشات التقاعدية في أول كل شهر ويمكن للأفراد مراجعة منافذ صرف المعاشات يوم الخميس لاستلام معاشهم عن شهر فبراير الذي يصادف الأول من نفس الشهر في فبراير من عام 2024.
اماكن صرف معاشات شهر فبراير 2024
وفيما يتعلق بأماكن صرف معاشات شهر فبراير 2024، فقد أتاحت الدولة العديد من الخيارات أمام المواطن للحصول على معاشه بعدة طرق ويقوم المواطن باختيار الطريقة التي تناسبه من بين هذه الخيارات، وكذلك من المواقع والطرق التالية:
- منافذ البريد المصري جميع الفروع.
- كما يمكن استلام المعاش من خلال ماكينات الصرف الآلي (ATM).
- البنوك التجارية.
- محلات فوري.
- والمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول.
- اما التاريخ المتوقع لآخر زيادات في المعاشات التقاعدية وفق ما قدم مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، توضيحا حول موعد تطبيق الزيادة في الرواتب والمعاشات وذكر الاثنين، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة ستتضمن ذلك، بحسب تصريحات وزير المالية الذي أعلن تكليفا رئاسيا بزيادة الرواتب والمعاشات ومن أجل مساعدة المواطنين على التعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة، ذكر أن الموازنة الجديدة للدولة ستبدأ في يوليو من العام المقبل وأن يكون هناك استثناء، كما حدث في العام الماضي، وأن تدخل الزيادات في الرواتب والمعاشات حيز التنفيذ قبل شهر رمضان.