اعرف قبل اي حد.. حقيقة زيادة المرتبات والمعاشات في شهر فبراير 2024 – الحق شوف حسابك

حقيقة زيادة المرتبات والمعاشات في شهر فبراير 2024 هو سؤال يدور في ذهن الكثير من الناس وبما أن هذه المعاشات تُدفع للأشخاص الذين تقاعدوا عن العمل بعد بلوغهم سن الستين عامًا، فمن المعلوم أنها تُصرف في بداية كل شهر، ومع اقتراب بداية شهر فبراير، يفكر الكثير من الناس ويبحثون عن تاريخ صرف المعاشات التقاعدية فيما يتعلق بهذا الشهر، وكذلك صحة الزيادات الأخيرة في المعاشات التقاعدية، وفي التالي سوف نتعرف على حقيقة زيادة الرواتب والمعاشات، تابع.

حقيقة زيادة المرتبات والمعاشات في شهر فبراير 2024

وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بشأن توزيع المعاشات الصادر مؤخراً، يتم صرف المعاشات التقاعدية في أول كل شهر ويمكن للأفراد مراجعة منافذ صرف المعاشات يوم الخميس لاستلام معاشهم عن شهر فبراير الذي يصادف الأول من نفس الشهر في فبراير من عام 2024.

اماكن صرف معاشات شهر فبراير 2024

وفيما يتعلق بأماكن صرف معاشات شهر فبراير 2024، فقد أتاحت الدولة العديد من الخيارات أمام المواطن للحصول على معاشه بعدة طرق ويقوم المواطن باختيار الطريقة التي تناسبه من بين هذه الخيارات، وكذلك من المواقع والطرق التالية:

منافذ البريد المصري جميع الفروع.

كما يمكن استلام المعاش من خلال ماكينات الصرف الآلي (ATM).

البنوك التجارية.

محلات فوري.

والمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول.