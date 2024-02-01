ur.gov.iq .. أعلن جهاز مكافحة الارهاب عن إرسال رسائل للمقبولين في الدفعة الاخيرة

أصدر جهاز مكافحة الإرهاب أخبار عن الدفعة الحالية، والتي تنتظر إعلان نتيجة القبول خلال الأيام المقبلة عن قرب موعد إرسال رسائل نصية للمقبولين في الجهاز، حيث سيتم ذلك عبر بوابة أرو ur.gov.iq الإلكترونية المختصة بالخدمات الحكومية وستكون الرسائل بعوان (IRAQI_NDC) وسيتم إرسال الرسائل على أرقام الهواتف التي تم كتابتها على استمارة التسجيل، كما أخبرت بأن هذه الرسائل سيكون بها معلومات عن تاريخ ومكان موعد المقابلة التالية لمتقدمين لتقديم جميع الأورق والطلبات التي سيخبرون بها عبر الرسائل.

المستندات المطلوبة للتقديم في جهاز مكافحة الارهاب

أعلن جهاز مكافحة الارهاب عن قرب إرسال رسائل للمقبولين في الدفعة التي قدمت مؤخرًا لتون ضمن أفراد الجهاز، كما أكد على المقبولين اصطحاب المستندات التالية عن المقابلة الشخصية:

المستمسكات الأصلية والمستنسخة للمرشح.

صور شخصية عدد (4).

تحتوي المستندات على التقديم ورقيًا أو عبر الهاتف المحمول على الباركود.

وثيقة رسمية (أصلية + صورة).

مستلزمات ملفات النصوص (ألعاب رياضية وغيرها).

اجمع كافة المستندات في ظرف ورقي أو بلاستك.

ما هي شروط التطوع في جهاز مكافحة الارهاب؟

تشتمل شروط الترشح لجهاز مكافحة الارهاب على التالي:

المتقدم الجنسية العراقية.

عمر المتقدم 22 عاما على الأقل.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ويشترط أن يكون لائقًا بدنيًا وطبيًا.

أن يجتاز المنافسة والمقابلات الشخصية.

نؤكد جهاز مكافحة الارهاب على عدم الترويج لأي رَقَم هاتف أو صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي أو غيرها وعدم الانصياع خلف أي شيء سوى ما اعلن عنه الجهاز، كما أكد الجهاز عدم إعلانه في أي موقع أو منصة غير التي أشار إليها.