نزلت حالًا شوف جبت كام”نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية ترم اول 2024″ .. بالاسم

ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية ترم اول 2024 حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية عبر موقعها الرسمي عن اقتراب انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة في جميع المواد الدراسية وتعمل لجنة النظام والمراقبة بكنترول نتيجة الشهادة الاعدادية بالمحافظة بكل دقه وسيتم رصد درجات جميع الطلاب وإعداد الكشوف النهائية للنتيجة لاعتمادها من قبل محافظ الدقهلية خلال الساعات القادمة.

نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية ترم اول 2024

يستطيع جميع طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور بمحافظة الدقهلية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول فور اعتمادها من قبل المحافظ عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن طريق رقم جلوس الطالب ، وقد أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أن عدد طلاب الشهادة الاعدادية 110 آلاف طالب قاموا بأداء امتحانات الشهادة الاعدادية في أكثر من 635 لجنة امتحانية وتمت الامتحانات بكل سهولة ويسر على جميع الطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية في أول شهر فبراير 2024 وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة واعتماد النتيجة من قبل محافظ الدقهلية ويمكن الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وذلك عبر الخطوات التالية: