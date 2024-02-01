“هنـــا محافظة بني سويف وأسيوط” رابط نتائج الشهادة الاعدادية الترم الأول 2024

في اليومين الماضيين بالتحديد كثر البحث من قبل طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي عن نتائج الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024 حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع محافظ القاهرة والجيزة باعتماد نتائج الصف الثالث الاعدادي أمس الأربعاء الموافق 31 من شهر يناير الماضي على أن تظهر نتائج الصف الثالث الاعدادي خلال اليومين المقبلين وسنوضح لكم كل المعلومات الخاصة بنتائج الشهادة الاعدادية والاجابة على جميع التساؤلات في السطور القادمة.

رابط نتائج الشهادة الاعدادية الترم الأول 2024

من المعروف أنه قد تم الانتهاء من امتحانات الصف الثالث الاعدادي لجميع الادارات التعليمية على أتم وجه ، حيث كانت لكل ادارة تعليمية غرفة متكاملة خاصة بها لمتابعة سير امتحانات الصف الثالث الاعدادي على أكمل وجه ، وقد أنهى طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الامتحانات للشهادة الاعدادية الترم الاول 2024 يوم الاربعاء الموافق24 من شهر يناير الماضي ، وينتظر طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي في محافظة القليوبية بحماس كبير ظهور النتيجة ، حيث اكدت وزارة التربية والتعليم أن أمس كان يوم رصد الدرجات للطلاب والطالبات ، وسوف يتم الاعلان عنها عبر المواقع الرسمية التي حددتها وزارة التربية والتعليم ، وتختلف المواقع حسب كل محافظة ، حيث انه لكل محافظة موقع تعليمي خاص بها ويمكنكم الدخول لموقع المحافظة التابعين لها والحصول على النتيجة لجميع المواد فور الاعلان عنها من قبل المحافظة ، هذا وقد أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم وحذرت من تسريب نتيجة الشهادة الاعدادية للترم الاول 2024 .