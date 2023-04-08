ستقوم أرامكو السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة بإعلان السعر الجديد لبنزين وتعبئة الغاز في المملكة، كما هو المُتبَّع كل شهر، فإن الشركة ستحدث أسعارها في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، يجب أن يدخل التطبيق في سريانه بشكل رسمي اعتبارًا من اليوم الحادي عشر من نفس الشهر، تم تداول العديد من المعلومات التي تزعم ملء أسعار البنزين وقوائم بأسطوانات الغاز المتاحة للبيع في المملكة بدءًا من شهر أبريل 2023. و سوف نوضح لكم حقيقة ارتفاع سعر البنزين وتعبئة وبيع أسطوانات الغاز بالمملكة بداية من شهر أبريل 2023، وكافة التفاصيل، تابعونا.

حقيقة ارتفاع سعر البنزين وتعبئة وبيع أسطوانات الغاز بالمملكة بداية من شهر أبريل 2023

أكدت شركة أرامكو السعودية أن الأخبار المتداولة حول زيادة سعر البنزين في شهر أبريل غير صحيحة، ورغم عدم إصدار إعلان رسمي حتى الآن، فإنه سيتم الإعلان عنه في مساء يوم 10 أبريل، سيتم الاحتفاظ بالأسعار على مستوى متساوٍ مع الشهر السابق ووفقًا لأبحاث خبراء، والتي سيتم شرحها في الفقرة التالية، فإن سعر بيع وتعبئة أسطوانات الغاز سيظل ثابتًا، في حالة حدوث أية تغييرات، سيحدث ذلك بصورة رسمية.

سعر البنزين في المملكة لشهر نيسان 2023

سيتم الكشف رسميًا عن أسعار البنزين لشهر أبريل في وقت لاحق من اليوم العاشر من أبريل، ويرجح خبراء الأسعار أن تبقى على حالها دون تغيير.