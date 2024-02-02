من هنا مباشرة.. رابط التسجيل في حساب المواطن 1445 بالخطوات وشروط الاستحقاق

قامت المملكة العربية السعودية بتقديم العديد من الخدمات للأسر محدودة الدخل، ولذلك قامت بتقديم خدمة التسجيل في حساب المواطن 1445، وقد أقبل العديد من المواطنين في المملكة بالبحث عن طريقة التسجيل في هذا البرنامج، يعد من أفضل البرامج المقدمة لمساندة الأسر الفقيرة ورفع المستوى المعيشي الخاص بهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها جميع البلاد، وسوف نقوم بعرض تفصيلي لخطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن.

التسجيل في حساب المواطن 1445

يمكنك التسجيل في حساب المواطن في السعودية لعام 1445 من خلال عدة خطوات يجب اتباعها لنجاح عملية التسجيل، وهذه الخطوات تكمن في النقاط التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن من هنا.

انقر على خانة تسجيل الدخول.

اكتب جميع البيانات اسم المستخدم، والتأكد من إدخال كلمة المرور بشكل صحيح.

سوف يتم إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف الجوال، تحتوي على كود التحقق المرئي.

اكتب كود التحقق في الخانة المخصصة له.

الضغط على خانة تفاصيل الطلب.

كتابة جميع التعديلات التي تريد إدخالها.

اضغط على خانة الموافقة على جميع الشروط والإقرارات الموجودة بصفحة المراجعة.

انقر على خانة حفظ.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن

قامت المملكة العربية السعودية بتحديد عدة شروط، يجب استيفائها في الراغبين في الحصول على برنامج حساب المواطن، وهذه الشروط تتمثل في النقاط التالية:

يشترط في المتقدم أن يكون حاملًا للجنسية السعودية، ويستثنى من ذلك أبناء السعوديات المطلقات من رجل أجنبي، وكذلك أيضًا يستثني الحاملين لبطاقات التنقل.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

يكون دخل الأسرة الشهري لا يزيد عن 10000 ريال سعودي.

عدم حيازة المتقدم أي ممتلكات عقارية بالغة الثمن أو يملك أي أصول أخرى.

عدم إقامة المتقدم في السجون أو مراكز الإيواء الاجتماعية في المملكة.

مستمسكات التسجيل في دعم حساب المواطن

قامت الوزارة بتحديد الأوراق والمستندات التي يجب أن تتوافر في عملية التسجيل في حساب المواطن في السعودية، وهذه الأوراق كالتالي: