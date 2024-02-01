“بدون رقم جلوس” نتائج الصف الثالث الاعدادي القليوبية 2024 .. بالصور والدرجات

ينتظر طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي بحافظة القليوبية نتائج الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024 و ازدادت محركات البحث منذ أمس على النتائج للشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية ، حيث أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية ان يوم الاربعاء كان اول ايام رصد درجات الشهادة الاعدادية في محافظة القليوبية ، وفيما يلي سنوضح لكم موعد ظهور نتائج الشهادة الاعدادية في محافظة القليوبية وكيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي .

نتائج الصف الثالث الاعدادي القليوبية 2024

بعد ما انهى طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الامتحانات الخاصة بهم ويبحث الجميع عن موعد ظهور النتيجة ، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة سوف تظهر بعد الانتهاء من تصحيح جميع الاوراق و رصد الدرجات , وبالفعل تم البدء في رصد درجات طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي في محافظة القليوبية يوم امس وأعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية أن النتيجة سوف تظهر فور الانتهاء من رصد جميع الدرجات .

وسوف تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية على الموقع الرسمي الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية في اليومين المقبلين وبعدها ستكون متاحة في المدارس يوم الاربعاء او الخميس المقبلين ، ويستطيع الطلاب معرفتها من يوم 7 فبراير المقبل .

رابط نتائج الشهادة الاعدادية لمحافظة القليوبية

فور ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي عليكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة القليوبية برقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة والذي قد أدى به جميع الامتحانات , ومن خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم في القليوبية يتمكن الطلاب من الدخول الى الموقع والحصول على النتائج من هنا .