أعرف نتيجتك حالًا “نتائج الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية ترم أول” .. رابط مفعل 2024

بعد ظهور نتائج الصف الثالث الاعدادي في عدة محافظات منها القاهرة والجيزة ، يبحث الكثير الطلاب والطالبات وأولياء الامور بمحافظة الدقهلية عن موعد ظهور نتائج الصف الثالث الاعدادي في محافظة الدقهلية ، وقد أعلن الموقع الرسمي لمحافظة الدقهلية أنه تم الانتهاء من تصحيح جميع الاوراق لجميع المواد ويتم الان مراجعتها بدقة ورصد الدرجات وفي السطور القادمة سنقدم لكم موعد ظهور النتيجة وكيفية الاستعلام عن النتيجة عبر الموقع الرسمي .

نتائج الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية ترم أول

ينتظر طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الدقهلية بشيء من الحماس والقلق موعد ظهور نتائج الشهادة الاعدادية ، وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أنه سيتم الاعلان عن نتائج الصف الثالث الاعدادي في الايام المقبلة وهذا بعد أن يتم اعتماد النتيجة من قبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، وسيتم رصد الدرجات لكل المواد كالتالي : مادة اللغة العربية الدرجة ستكون من 40 ، ومادة اللغة الانجليزية الدرجة ستكون من 30 ,ومادة الدراسات الاجتماعية الدرجة ستكون من 20 , ومادة العلوم الدرجة ستكون من 20 , ومادة الرياضيات بقسميها الجبر والهندسة الدرجة ستكون من 30 , على أن يكون المجموع الكلي من 140 .

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية

فور اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي من قبل المحافظة عليكم اتباع الخطوات التالية لمعرفة النتيجة: