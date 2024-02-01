استعلم عنها حالًا “نتائج الشهادة الاعدادية الازهرية 2024” جميع المحافظات .. بوابة الأزهر الشريف

ظهرت الآن نتائج الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 الترم الأول عبر بوابة الازهر الشريف في جميع المناطق الأزهرية وجميع المحافظات ويمكن الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب بكل سهولة ، وقد أعلن قطاع الأزهر الشريف أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية في المحافظات المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية ، ومن الجدير بالذكر أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية من قبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال الساعات الاولى من صباح اليوم.

نتائج الشهادة الاعدادية الازهرية 2024

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهرية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 من خلال بوابة الازهر الشريف برقم جلوس الطالب وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والتي استغرقت مدة كبيرة تصل إلى أسبوعين ومن الجدير بالذكر أنه تم رصد وتجميع درجات الطلاب ، وتظهر النتيجة في المعاهد يوم السبت القادم الموافق 3 فبراير 2024.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024

يبحث الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية عن خطوات الاستعلام عن النتيجة وذلك عبر بوابة الأزهر الشريف وذلك عن طريق الخطوات التالية: