نتيجتك ظهرت “مليون مبروك” استخراج نتائج توجيهي 2024 منتصف العام .. اعرف جبت كام

استخراج نتائج توجيهي 2024 منتصف العام توقيت إعلان نتائج التوجيهي لعام 2024 في الأردن لم يكن مجرد حدث تقليدي، بل أصبح محط أهمية واهتمام كبير لدى جميع طلاب المملكة الأردنية الهاشمية، وتزامن إعلان النتائج مع انتظار طلاب الثانوية العامة لمعرفة مستقبلهم التعليمي المقبل، وكان لتوافر النتائج على الإنترنت دور كبير في تمكين الطلاب من الاطلاع على نتائجهم بسرعة وسهولة.

استخراج نتائج توجيهي 2024 منتصف العام

وبعد أن انتهت الامتحانات في 15 يناير 2024، يجري الان عملية تصحيح أوراق إجابات الطلاب ورصد الدرجات النهائية، ومن المتوقع أن تقوم وزارة التربية والتعليم الأردنية بالكشف عن موعد النتائج بشكل رسمي قريبا بعد الانتهاء من هذه العملية، ومن المتوقع أن يكشف السيد “نواف العجارمة”، أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، عن هذا الموعد في بيانه الرسمي تم الإعلان عن وجود 37 مركزا لتصحيح أوراق الامتحانات في جميع أنحاء المملكة الأردنية، وكان عدد المصححين يتجاوز 8 الاف معلم، ومن الجدير بالذكر أن عدد الطلبة المشتركين في امتحانات التوجيهي التكميلي لعام 2024 بلغ حوالي 81614 طالبا.

استخراج نتائج التوجيهي بالأردن

وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية أعلنت عن الخطوات الإلكترونية للحصول على نتائج التوجيهي التكميلي لعام 2024، والتي تشمل: