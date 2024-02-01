اعرف الان قبل اي حد.. تحديد موعد بدء الترم الثاني 2024 لجميع المدارس الحكومية والجامعات
ما هو موعد بدء الترم الثاني 2024؟ بعد انتهاء اختبارات الترم الأول والحصول على النتيجة الخاصة بها، بدأ الجميع تساءلون عن الموعد المحدد فيه بدء الفصل الثاني للعام الحالي، حيث وضعت وزارة التعليم خطة دراسية منذ بداية هذا العام يتم الأخذ بها لكي يتم تطبيقها في الدراسة واستطاعة الطلاب على إتمام دراسة جميع الدروس التعليمية في كافة المواد الدراسية، وعن طريق متابعة مقالنا هذا سنتعرف معًا على هذا الموعد والعطلات الرسمية التي يتم الحصول عليها بشكل مفصل.
موعد بدء الترم الثاني 2024
يتساءل جميع الطلاب الآن عن موعد بدء الترم الثاني 2024 حيث ينتظر الجميع بدء الفصل الثاني لكي يتم التمكن من مواصلة الدراسة والاستفادة من الدروس الدراسية التي يتم إتاحتها ف جميع المواد الدراسية، أما بالنسبة إلى بداية الفصل يكون كما يلي:
- الجدير بالذكر أن الإجازة القائمة الآن تنتهي خلال اليوم الثامن من الشهر الجاري.
- يتم بدء الفصل الثاني للدراسة في اليوم العاشر من شهر فبراير الجاري لعام 2024.
- أما بالنسبة إلى نهاية هذا الفصل الدراسي يكون ف اليوم الثلاثين من شهر مايو للعام الجاري.
- يتم البدء ف اختبارات ثانوية الدبلومات في اليوم الأول من شهر يونيو القادم.
- كما أن مرحلة الثانوية العامة سوف تكون في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو أيضًا.
باقي العطلات الرسمية في العام الدراسي 2024/2023
أما بالنسبة إلى العطلات الرسمية التي تبقت في العام الدراسي 2024/2023 الجاري فإن هذا الفصل الدراسي مليئ بالكثير من العطلات الرسمية، ومنها كما يلي:
- الأربعاء الموافق العاشر من أبريل إلى الجمعة الثاني عشر من أبريل بمناسبة عيد الفطر المبارك.
- الخميس الموافق اليوم الخامس والعشرين من أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء.
- الأربعاء الموافق اليوم الأول من مايو بمناسبة عيد العمال.
- الإثنين الموافق اليوم الساس من مايو بمناسبة عيد شم النسيم.
- الأحد الموافق الـ ١٦ يونيو إلى الخميس الـ ٢٠ يونيو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
- الأحد ٣٠ يونيو بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو.
- الإثنين ٠٨ يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية.
- الثلاثاء ٢٣ يوليو بمناسبة عيد ثورة ٢٣ يوليو.