اعرف الان قبل اي حد.. تحديد موعد بدء الترم الثاني 2024 لجميع المدارس الحكومية والجامعات

ما هو موعد بدء الترم الثاني 2024؟ بعد انتهاء اختبارات الترم الأول والحصول على النتيجة الخاصة بها، بدأ الجميع تساءلون عن الموعد المحدد فيه بدء الفصل الثاني للعام الحالي، حيث وضعت وزارة التعليم خطة دراسية منذ بداية هذا العام يتم الأخذ بها لكي يتم تطبيقها في الدراسة واستطاعة الطلاب على إتمام دراسة جميع الدروس التعليمية في كافة المواد الدراسية، وعن طريق متابعة مقالنا هذا سنتعرف معًا على هذا الموعد والعطلات الرسمية التي يتم الحصول عليها بشكل مفصل.

موعد بدء الترم الثاني 2024

يتساءل جميع الطلاب الآن عن موعد بدء الترم الثاني 2024 حيث ينتظر الجميع بدء الفصل الثاني لكي يتم التمكن من مواصلة الدراسة والاستفادة من الدروس الدراسية التي يتم إتاحتها ف جميع المواد الدراسية، أما بالنسبة إلى بداية الفصل يكون كما يلي:

الجدير بالذكر أن الإجازة القائمة الآن تنتهي خلال اليوم الثامن من الشهر الجاري.

يتم بدء الفصل الثاني للدراسة في اليوم العاشر من شهر فبراير الجاري لعام 2024.

أما بالنسبة إلى نهاية هذا الفصل الدراسي يكون ف اليوم الثلاثين من شهر مايو للعام الجاري.

يتم البدء ف اختبارات ثانوية الدبلومات في اليوم الأول من شهر يونيو القادم.

كما أن مرحلة الثانوية العامة سوف تكون في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو أيضًا.

باقي العطلات الرسمية في العام الدراسي 2024/2023

أما بالنسبة إلى العطلات الرسمية التي تبقت في العام الدراسي 2024/2023 الجاري فإن هذا الفصل الدراسي مليئ بالكثير من العطلات الرسمية، ومنها كما يلي: