هــذا جدول العطل الرسمية في العراق 2024 حسب إعلان مجلس الوزراء + اجازات بالكـوم

يبحث المواطنين العراقيين عن جدول العطل الرسمية في العراق 2024 والذي يحدد أيام الراحة والاستمتاع في البلاد يتميز العراق بتنوعه في الأعياد سواء الدينية أو الوطنية حيث تمنح العطلات الرسمية الفرصة للجميع للاستراحة والاستمتاع بأوقاتهم، وقامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالكشف عن الجدول الرسمي للعطلات في العراق لعام 2024، يهدف هذا الجدول إلى توفير إرشادات واضحة للمواطنين والعاملين حول الأيام التي سيتم فيها تعطيل العمل الرسمي وتوفير أوقات للراحة والترفيه، تابعوا التفاصيل فى المقال التالي.

جدول العطل الرسمية في العراق 2024

يتجه العديد من المواطنين العراقيين إلى متابعة جدول العطل الرسمية الذي يشغل مكانة بارزة في اهتماماتهم خلال هذه الفترة وتعتبر هذه المعلومات من بين أكثر المواضيع التي يبحثون عنها على مواقع التواصل الاجتماعي،ويتم الإعلان العطلات الرسمية في العراق عادةً اعتبارًا من بداية شهر يناير ويأتي جدول العطل الرسمية في العراق 2024 وفقا للآتي:

يوم 1 يناير 2024: إجازة رأس السنة الميلادية.

6 يناير 2024: إجازة عيد الجيش في العراق.

يوم 21 مارس 2024: إجازة يوم نوروز.

10 أبريل 2024: إجازة عيد الفطر المبارك.

يوم 1 مايو 2024: إجازة عيد العمال.

16 يونيو 2024: إجازة عيد الأضحى.

يوم 7 يوليو 2024: إجازة رأس السنة الهجرية.

يوم 14 يوليو 2024: إجازة ثورة 14 تموز.

يوم 16 يوليو 2024: إجازة عاشوراء.

يوم 16 يوليو 2024: إجازة عاشوراء. يوم 15 سبتمبر 2024: اجازة المولد النبوي الشريف.

هذه الأوقات المحددة تمثل فرصة للمواطنين والعاملين للاستمتاع بفترات الراحة والتخطيط لأنشطة مستقبلية لهم، وتوفير أوقات للاستراحة والاستجمام مما يسهم في تعزيز الروح المجتمعية والعائلية بين المواطنين فى العراق.

العطل الرسمية لجميع القطاعات العراقية

أعلن مجلس الوزراء العراقي بدء عطلة رأس السنة في جميع محافظات الجمهورية ولجميع قطاعات البلاد من المتوقع أن تكون إجازة عيد الجيش في العراق في يوم 6 يناير 2024.

تأتي إجازة العيد الوطني في العراق في يوم 3 أكتوبر 2024 وإجازة يوم النصر في يوم 10 ديسمبر 2024 ويتمتع جميع المواطنين في العراق بعطلات رسمية خلال الفترة المقبلة للاستمتاع بأوقاتهم، ويشمل جدول العطل الرسمية في العراق 2024 أيضًا عطلة يوم نوروز حيث يتوقع أن تكون إجازة يوم نوروز في يوم 21 مارس 2024 يأتي هذا الإعلان لتمكين الأفراد من التخطيط لأوقات الراحة والترفيه وتعكس هذه العطلات الرسمية التفاعل الإيجابي مع حياة الفرد والمجتمع.