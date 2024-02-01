رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2024 بالترم الاول “اعرف نتيجتك بالاسم فقط الآن”

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2024 وذلك من قبل الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور حيث من المتوقع أن يتم ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية خلال الساعات القادمة وذلك عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، وتم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة وسيتم رصد درجات جميع الطلاب وإعداد نسبة النجاح لعرضها على المحافظ لاعتماد النتيجة .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2024

نكشف اليوم عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2024 بعد اعتمادها رسميًا من قبل محافظ الدقهلية ويمكن الاستعلام عن النتيجة عن طريق رقم جلوس الطالب وذلك من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية من هنا. ثم قم بالدخول عبر “رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الأول 2024”. ثم قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو اسم الطالب. ثم اضغط على “بحث”. يتم ظهور نتيجة الطالب الترم الأول بمجموع درجات 140 درجة.

مجموع درجات الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مجموع درجات طلاب الشهادة الاعدادية الترم الاول 140 درجة موزعة على جميع المواد الدراسية ومنها اللغة العربية 40 درجة واللغة الانجليزية 30 درجة والعلوم 20 درجة والدراسات الاجتماعية 20 درجة والرياضيات 30 درجة.