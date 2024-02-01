خطوة بخطوة وهات درجاتك “خطوات تقديم تظلم للشهاده الاعداديه 2024” .. أعرف الطريقة الصح

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة عن فتح باب التظلمات بخصوص نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول جاء ذلك بعد اعتماد النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم حيث بلغت نسبة النجاح 80.87% وتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للمديرية.

خطوات تقديم تظلم للشهاده الاعداديه 2024

1. يجب على الطالب أو ولي أمره تقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب محددا المادة أو المواد التي يرغب التظلم. 2. يتطلب الإجراء سداد الرسوم المقررة والتي تبلغ مبلغ 35 جنيها في المادة الواحدة وذلك وفقا للفاكس الصادر من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم. 3. يجب على الطالب التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتقديم والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان للمواد المتظلم من درجاتها. 4. بعد انتهاء فترة التظلمات يتم مراجعة التعليقات والملاحظات التي قدمها الطالب أو ولي أمره ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه. في حالة أحقية التظلم وزيادة الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

موعد تقديم التظلم للشهادة الإعدادية

كشفت المديريات التعليمية التابعة للمحافظتين عن استمرار فترة تلقي طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية للعام 2024 حيث يمكن للطلاب الراغبين في التظلم من نتائجهم تقديم طلباتهم خلال فترة تمتد لمدة 15 يوما، وذلك حتى يوم السبت الموافق 17 فبراير 2024