الناقلة لمعظم مباريات أمم إفريقيا 2024 .. هتتفرج براحتك من بيتك بدون دفع جنية .. تردد القنوات المغربية الارضية 2024

تردد القنوات المغربية الارضية، يبحث العديد من المواطنين حول كيفية معرفة تردد القنوات المغربية لعام 2024، حيث ينتظر عشاق كرة القدم في القارة السمراء هذا التردد لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا، ستنقل القنوات المغربية جميع مباريات المنتخب المغربي في البطولة بجودة عالية وبدون تشويش، وقد أعلنت القناة الحكومية في المملكة المغربية عن بثها المجاني لجميع مواجهات المنتخب المغربي خلال البطولة، تقوم أيضًا قناة المغربية الرياضية الأرضية بنقل مباريات المنتخبات المغربية في البطولات الأفريقية بشكل مجاني للجماهير داخل وخارج المغرب، يمكنكم متابعة هذا المقال للتعرف على تردد قنوات المغربية لعام 2024.

تردد القنوات المغربية الارضية

ملحوظ أن تردد القنوات المغربية لعام 2024 سيكون متاحًا عبر مجموعة من الأقمار الصناعية، بما في ذلك النايل سات والعرب سات.

تردد قناة 1 TNT علي نايل سات

أولا التردد هو : 11157.

ثانيا الاستقطاب هو : رأسي.

ثالثا معدل التصحيح هو: 4/3.

رابعاً معدل الترميز هو: 27500.

تردد قناة 2 TNT علي نايل سات

سوف يكون التردد : 11476

معدل الاستقطاب هو : رأسي.

معدل التصحيح هو : 4/3

معدل الترميز هو: 27500.

تردد قناة TNT علي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد هو : 12683.

معدل الاستقطاب هو: رأسي.

معدل التصحيح هو: 4/3.

معدل الترميز هو : 27500.

كيفية ضبط تردد القناة المغربية الارضية

من المتوقع أن يكون لديك تعليمات ضبط تردد قناة المغربية الأرضية على الريسيفر، يمكنك اتباع الخطوات التالية.