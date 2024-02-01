رابط مفعل 100% “رابط نتيجة التوجيهي بالاردن 2024 ثانوية عامة” .. أعرف جبت كام الحين

بفارغ الصبر ينتظر الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور في الأردن صدور نتائج التوجيهي التكميلي للعام 2024 حيث تمثل هذه النتائج مرحلة حاسمة في مسار التعليم الطلابي بعد انتهاء الامتحانات وعمليات التصحيح أعلن وزير التربية أن العملية الامتحانية تمت بشكل يسير ونسبة النجاح واعدة.

رابط نتيجة التوجيهي بالاردن 2024 ثانوية عامة

1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية 2. انقر على أيقونة “خدمة نتائج الطلاب” المتوفرة على الصفحة الرئيسية للموقع. 3. اختر أيقونة “استعلام عن نتائج امتحان التوجيهي 2024” 4. حدد التخصص الذي تمثله بين “علمي” أو “أدبي”. 5. أدخل اسم المحافظة التي تتبع لها. 6. أدخل رقم الجلوس في المكان المخصص بشكل صحيح. 7. انقر على زر “بحث”.

موعد نتائج التوجيهي بالأردن

“بفارغ الصبر والترقب، نحن على موعد مهم للغاية مع إعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2024 في الأردن حسبما أعلن وزير التربية والتعليم فإن يوم الخميس الموافق 1/2/2024 سيكون موعد صدور النتائج الرسمي وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت عمان حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور هذا الحدث بفارغ الصبر وفي تصريح صحفي أوضح وزير التربية والتعليم أن عدد الطلاب الذين خضعوا لامتحانات الدراسة الثانوية بلغ 81,614 طالبا وطالبة وأشار إلى أن نسبة النجاح ستعلن متزامنة مع صدور النتائج وأكد أن عملية التصحيح تمت بدقة واهتمام حيث استخدم الماسح الضوئي لتصحيح الأسئلة الموضوعية بينما تم التصحيح اليدوي لأسئلة اللغة العربية والانجليزية والرياضيات.