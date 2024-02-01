اعملي حسابك وأملي الخزانات .. عاجل قطع المياه لمدة 10 ساعات يوم الجمعة لأعمال التحويل لو انت من هذا المناطق اعمل حسابك

قطع المياه، أعلنت الشركة المختصة في مجال المياه والصرف الصحي عن إجراء قطع مؤقت لخدمة المياه لمدة 10 ساعات في يوم الجمعة القادمة، الموافق 2 فبراير 2024، يأتي هذا الإجراء نتيجة لتنفيذ أعمال تحويل ضرورية على بعض خطوط المياه، مما يتطلب قطع الخدمة لفترة محدودة لضمان سلامة وفاعلية الأعمال التحويلي، سنقدم لكم توقيت القطع والمناطق المتأثرة في الفقرات التالية.

قطع المياه لمدة 10 ساعات في هذا المناطق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن خطة لتوقف خدمة المياه في عدة مناطق بالمحافظة، وتحديدًا في مناطق “منيل شيحة، أبو النمرس، شبرامنت، ترسا، نزلة الأشطر، زاوية أبو مسلم”، سيمتد هذا التوقف لمدة 10 ساعات، ابتداءً من العاشرة مساء يوم الجمعة القادم وحتى الثامنة صباح يوم السبت، يمكنك معرفة السبب وراء هذا التوقف المؤقت في الخدمة في الفقرة التالية.

فوائد شرب المياه

تمت دراسة العديد من الجوانب المتعلقة بأهمية تناول المياه للجسم خلال السنوات الماضية، حيث توصل العلماء إلى فهم أهميتها البالغة للجسم البشري، فيما يلي أهمية شرب المياه.

تساهم المياه في تكوين خلايا الجسم وتعزز وجود البروتين والعناصر الأخرى.

تحتاج كل نسيج أو خلية في الجسم إلى مياه للمساهمة في التخلص من النفايات عبر البول أو العرق، كما تحافظ على درجة حرارة الجسم.

تلعب المياه دورًا في تليين المفاصل.

تحمي الجسم من حدوث الجفاف.

تسهم في حماية الأنسجة الحساسة.

تساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

تحسن صحة الفم، وتقلل من اللعاب والمخاط، وتقلل من خطر التسوس.

تقلل من جفاف الشعر والبشرة، وتمنع تقصف الأخيرة.

تلعب دورًا في صناعة الهرمونات والنواقل العصبية.

تقلل من التوتر وتحسن المزاج.

سبب انقطاع المياه

في إشعارها الرسمي، أوضحت الشركة أن سبب توقف خدمة المياه يعود إلى قيامها بأعمال تحويل مسار خطوط المياه، يشمل هذا التدبير تعديل خطوط بقطر 800 مليمتر و 280 مليمتر، ويأتي في إطار تنفيذ مشروع كوبري أعلى مزلقان منطقة أبو النمرس.

توفير سيارات المياه

تأكدت الشركة من توفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بانقطاع الخدمة، بهدف تقديم حلاً مؤقتًا للمواطنين خلال فترة الانقطاع، للحصول على هذه الخدمة، يرجى الاتصال بالخط الساخن المخصص للشركة عبر الرقم 125.