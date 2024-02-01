اضبطها حالًا “تردد قناة طيور الجنة على نايل سات وعرب سات” .. خطوات التنزيل بكل سهولة

تم الاعلان من قبل إدارة قناة طيور الجنة عن توافر التردد الجديد لها على جميع الاقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وسهيل سات بجودة عالية حيث تعمل إدارة القناة باستمرار على تقديم افضل محتوى للاطفال وباعلى جودة مما جعلها تحظى على الملايين من المشاهدات منذ بداية عرضها وتقدم للاطفال مجموعة كبيرة من الأغاني والبرامج وتسلط الضوء من خلالها على الأخلاق الحميدة والتربية الإيجابية للأطفال ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على ترددات قناة طيور الجنة تابعوا معي.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

يمكن لمتابعي قناة طيور الجنة استقبال ترددها على نايل سات من خلال النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة طيور الجنة.

تردد القناة: 11399.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

يمكنك استقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات من خلال النقاط التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة طيور الجنة.

تردد القناة: 11623.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة طيور الجنة على سهيل سات

يمكنكم تنزيل قناة طيور الجنة على القمر الصناعي سهيل سات عن طريق إدخال بيانات القناة الموضحة في النقاط التالية: