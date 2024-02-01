خبر زي الفل بمليون جنية “موعد نزول معاشات تكافل وكرامة 2024 + زيادة الجديدة بنسبة 70% عشان رمضان”

برنامج تكافل وكرامة هو أكثر برامج الدعم انتشارها في جمهورية مصر العربية حيث يستفيد منه ما يزيد عن 5 مليون مواطن مصري محدود الدخل ويتم تقديم برنامج معاشات تكافل وكرامة الى الارامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة وزات الدخل المحدود ويتساءل العديد من المستفيدين من معاش تكافل وكرامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الموعد الذي سوف يتم النزول معاشات تكافل وكرامة 2024 لشهر فبراير وتزايدت عملية البحث مع انتهاء شهر يناير هذا المقال الاطلاع على الموعد المقرر للنزول معاشات تكافل وكرامة تابعوا معي.

موعد نزول معاشات تكافل وكرامة 2024

تم الاعلان من قبل وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أنه سوف يتم نزول معاشات تكافل وكرامة عن شهر فبراير عام 2024 يوم 15 فبراير ومن المقرر أن يتم نزول معاشات تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر ويمكن لجميع المستفيدين من برنامج دعم تكافل وكرامة صرف المعاش من خلال ماكينات الاي تي ام المتوفرة في جميع المحافظات المصرية أو من خلال ماكينات فوري او من خلال بنك ناصر المعتمد من وزارة التضامن الاجتماعي حيث أن الدولة تهتم بشكل كبير معاشات تكافل وكرامة لاعتبارها من اهم برامج الدعم التي تقدم لمحدودي الدخل بهدف تحسين معيشة المواطن وتقديم باخذ شهري ثابت لهم يساعدهم على أعباء المعيشة والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ونظرا لذلك تهتم الدولة بزيادة معاشات تكافل وكرامة حيث زادت في عام 2023 بنسبة 40% لجميع المستفيدين من المعاش.