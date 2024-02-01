Pdf نتائج الاعدادية العراقية 2024 جميع المحافظات الدور الاول

ينتظر العديد من الطلبة والطالبات موعد إعلان عرض نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الأول، التي أصبحت على وشك الظهور، خاصة بعد أن انتهت وزارة التربية العراقية من امتحانات مختلف الصفوف الدراسية يوم الأربعاء الماضي الموافق 31 من شهر يناير 2024، لتبدأ بعدها عمليات البحث والتدقيق لجميع أوراق الإمتحانات الخاصة بكل طالب في العراق، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الإستعلام عن نتائج الاعدادية في العراق

هناك بعض الخطوات لكي يتم الإستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

أو الدخول لموقع نتائجنا التي أطلقته الوزارة.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

ومن ثم يتم إدخال بيانات الطالب.

وعليه يُرجى الضغط على زر “عرض الكشوفات”.

ليتم استخراجها في النهاية بكل سهولة.

الإستعلام عن نتائج الإعدادية عبر موقع نتائجنا

ومن السهل إمكانية القيام بالإستعلام عن نتائج الاعدادية في العراق، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-

أن يتم التوجه إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

إدخال بيانات الطالب.

تحديد المرحلة الدراسية كذلك.

ليتم الكشف عن كشوفات النتائج في النهاية.

عُطلة ربيع الطلاب في العراق

وأكدت وزارة التربية العراقية، أن الإجازة الربيعية للطلاب والطالبات توافق يوم 1 من شهر فبراير 2024، على أن تستمر لمدة 17 يومًا، وفقًا لما أصدرته الوزارة لجميع الطلبة، مع العلم أن الوزارة حريصة على تحديث التقويم الدراسي الخاص بالطلاب بجميع المراحل الدراسية من وقت إلى أخر، لكي يتعرف عليه جميع الطلبة في العراق.