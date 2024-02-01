“هتبقا مصيبه سودا لو طلعت منهم”.. حبس لمدة 6 شهور + غرامة 1000 جنيه على البطاقة الشخصية في هذه الحالات.. متجيش تقول معرفشي!!

قامت وزارة الداخلية بفرض غرامات مالية في بعض الحالات عند تجديد البطاقة الشخصية، وذلك في حالة التأخر في تجديد بطاقة الرقم القومي عن التاريخ المحدد في البطاقة، وذلك لأن بطاقة الرقم القومي تعتبر من أهم الأوراق الحكومية، لأنها تحتوي على كافة البيانات الشخصية الخاصة بالشخص، وسوف نقوم بتوضيح العقوبات والغرامات الخاصة بالبطاقة الشخصية من خلال السطور التالية.

غرامات البطاقة الشخصية 2023

قامت وزارة الداخلية المصرية بفرض عدة عقوبات وأيضًا وغرامات مالية في بعض الحالات الخاصة لبطاقة الرقم القومي، وهذه الغرامات تتمثل في النقاط التالية:

في حالة تأخر الشخص عن ميعاد تجديد البطاقة الشخصية، عن الميعاد المحدد سيقوم بدفع غرامة مالية بقيمة 50 جنيها.

يتم دفع غرامة مالية قيمتها 100 جنيه، عند بلوغ الشخص سن ال 15 عامًا ولم يتم حصوله على بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

دفع أيضًا غرامة مالية قيمتها 50 جنيهًا في حالة عدم تغيير أحد البيانات الشخصية مثل الحالة الاجتماعية، أو المهنة، أو مكان العمل وذلك في خلال 90 يوم.

دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه فى حالة التعامل بالبطاقة الشخصية مع الجهات الحكومية ويكون التاريخ المحدد بها قد انتهى.

دفع غرامة مالية قيمتها 50 جنيه وذلك في حالة عدم استخراج المواطن بطاقة بدل فاقد، وذلك في مدة لا تزيد عن 14 يوم، من بداية تاريخ محضر الفقد.

دفع غرامة قيمتها 200 جنيه في حالة تعامل المواطن ببطاقتين رقم قومي وأيضًا يتلقى عقوبة وهي حبس لمدة 12 شهر، وفي حالة عدم إثبات حدوث أي ضرر تتم معاقبته بالحبس لمدة ستة شهور، ويتم دفع غرامة مالية قيمتها من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.

حالات مستثناة من غرامات بطاقة الرقم القومي

قامت وزارة الداخلية بتحديد الحالات المستثناة من غرامات بطاقة الرقم القومي، وهذه الحالات تتمثل في التالي: