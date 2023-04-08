أكدت وزارة التعليم في السعودية اليوم مواعيد تحركات نقل المدرسين والمدرسات في عام 1444، بالإضافة إلى طريقة التظلمات وتقديمها، حيث يتم التقديم من خلال منصة تابعة للوزارة و هناك قواعد تنظيمية لقبول الطلبات لكوادر التعليم في المملكة، نقدم لكم خطوات التقديم على حركة النقل الخارجي 1444 للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور، وكافة التفاصيل، تابعونا.

خطوات التقديم على حركة النقل الخارجي 1444 للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور

يستطيع المدرسون تقديم طلبات النقل إلى خارج مناطقهم الحالية عبر استخدام نظام نور الإلكتروني، وذلك باتباع خطوات محددة.

أولاً الدخول إلى منصة نور من هنا.

يرجى إدخال بيانات تسجيل الدخول الخاصة بحسابك على المنصة، ثم النقر على الزر “دخول”.

اختر “طلب النقل الخارجي” من الشاشة الأساسية.

قُم بإدخال رغبات نقلك والتي تمثل الإدارات والمدارس التي ترغب في الانتقال إليها.

اضغط على حفظ.

يتم بعد ذلك دراسة الطلبات.

يمكن الاطلاع على موعد إصدار النتائج من خلال نظام نور، ويمكن تقديم الطعون لإعادة دراسة الطلب بنفس الطريقة.

عناصر المفاضلة في النقل الخارجي 1444

أما عن عناصر ونقاط المفاضلة الضرورية في قبول أو رفض طلبات النقل الخارجي.

يبدأ الاختيار في البداية بالنظر إلى المجموع الكلي لنقاط التقدير الموزون.

إذا كان عدد النقاط متساوياً، يتم اختيار الموظف الأقدم في التعيين بفارق يوم، ثم بحسب الأكبر في تاريخ التخرج.

تتم مقارنة المعلمين الذين كانوا موظفين سابقًا بالأعلى من حيث المتوسط ​​الوظيفي للأداء.

موعد حركة النقل الخارجي 1444

وضعت وزارة التربية والتعليم مواعيد للتقديم على طلبات نقل المعلمين والمعلمات إلى الخارج؛ تكون في التواريخ المحددة التالية