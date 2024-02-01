تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024 لأجمل أفلام كرتون للأطفال

يبحث الكثير من الأسر حول الوطن العربي، عن تردد قناة بطوط كيدز 2024، حيث إنها تعد من أفضل القنوات التي تقدم محتوى للأطفال في الوقت الحالي، حيث تبث القناة برامج مفيدة للأطفال، وأفلام كرتونية مناسبة لأعمارهم، مما جعل الأسر يتركون أبنائهم وقت طويل أمام القناة للاستفادة من برامجها، وللتسلية.

تردد قناة بطوط كيدز 2024 على جميع الأقمار الصناعية

بعدما زاد البحث عن تردد قناة بطوط كيدز 2024 على جميع الأقمار الصناعية، وفرنا لكم التردد عبر عرب سات ونايل سات وإليكم التردد في السطور الآتية:

تردد قناة بطوط عبر نايل سات

التردد: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة بطوط عبر عرب سات

التردد 11594.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

أهم مميزات قناة بطوط كيدز

تنفرد قناة بطوط بعدة من مميزات تزود من نسبة مشاهديها، حيث تقوم القناة ببث محتوى متميز عبر شاشتها، تختص القناة ببث برامج الأطفال المتنوعة، فتقدم القناة البرامج الهادفة، وأفلام الكرتون المناسبة لعمر الأطفال، واليكم في السطور الآتية أهم مميزات قناة بطوط كيدز:

تقوم القناة ببث محتواها طوال اليوم دون انقطاع ودون تشفير أي بشكل مجاني

تبث القناة المحتوى الذي تقدمه بجوده عالية في الصورة، ودقة كبيرة في الصوت.

تبث القناة محتواها من برامج وأفلام كرتونية بجودة الإتش دي

تقدم القناة برامج تعليمية للأطفال من خلال شاشتها.

تعلم القناة الأطفال الخصال الحسنة وتبعدهم عن الأفعال المذمومة خلال برامجها

تبث القناة أفلام كرتونية للأطفال لتسليتهم وتتناسب مع عمرهم.

محتوى القناة يتناسب سن الأطفال ويتوافق مع شريعتنا الإسلامية وعاداتنا وتقاليدنا العربية.

برامج وأفلام كرتون قناة بطوط 2024

تتميز قناة بطوط عن الكثير من قنوات الأطفال الأخرى بعرض أفلام الكرتون، المعروفة عند الأطفال التي تحكي عن القصص الخيالية، لأكثر الشخصيات شهره لدى الأطفال مثل “سندريلا” و “طرزان” و “رجل العنكبوت” وغيرهم، ويجد الكثير من الأطفال متعه في مشاهده هذه الأفلام الكرتونية، الأمر الذي يجعلهم يقضون معظم أوقات فراغهم في مشاهدة قناة بطوط، وأشهر الأفلام التي يتم عرضها: