ثبتها الان… تردد قناة الموصلية 2024 ALMawsleya الجديد بجودة عالية
لقد أصبحت قناة الموصلية الفضائية أكثر شهرة وشعبية بين العديد من القنوات في العراق، لذلك قام العديد من متابعي القناة بالبحث عن الترددات الخاصة بالقناة، وتقوم قناة الموصلية ببث جميع الأخبار والأحداث في دولة العراق، وأيضًا تقوم بعرض برامج الطبخ التي تهتم بها المرأة في دولة العراق، وسوف نقوم بعرض تردد قناة الموصلية على القمر الصناعي النايل سات من خلال السطور التالية.
تردد قناة الموصلية الجديد
يمكنك استقبال تردد قناة الموصلية الجديد على جهاز التلفزيون الخاص من خلال إدخال جميع المعلومات الخاصة بالقناة وهذه هذه المعلومات تتمثل في التالي:
- تردد قناة الموصلية: 11823
- معامل التصحيح: ⅚.
- معدل الترميز: 27500
- جودة القناة: إس دي
- معامل الاستقطاب: عمودي.
مزايا قناة الموصلية
تتميز قناة الموصلية بالعديد من المزايا التي جعلت جميع المشاهدين يبحثون عن التردد الخاص بها وهذه المزايا تتمثل في النقاط التالية:
- تقوم القناة بعرض كافة الأخبار الرياضية المحلية والعالمية فتقوم ببث جميع الأخبار المتعلقة بالمجال الرياضي.
- كذلك تقوم القناة بعرض العديد من البرامج المختلفة والمتنوعة مثل البرامج الترفيهية، والثقافية، والإخبارية، فهي لم تقتصر على بث نوع واحد من البرامج.
- كذلك أيضًا تقوم القناة بعرض محتوى مختلف ومتنوع في العديد من الموضوعات مثل، الصحة، والتغذية والديكور، والموضة، والتكنولوجيا وغيرها الكثير من الموضوعات المختلفة.
- تتميز القناة بالجودة العالية في الصوت والصورة، لذلك يقبل عليها العديد من المشاهدين لمتابعتها.
- وأيضا تهتم قناة الموصلية بالبرامج التي تهم المرأة، كبرامج تعليم الطبخ وهذه البرامج تعمل على تعليم وصفات الطبخ، وأيضًا تستعين بأفضل الشيفات المتخصصة في برامج الطبخ.
- وأيضًا تقوم القناة من خلال برامجها بعرض المشكلات التي يواجهها الأشخاص في العراق، وتقوم على تقديم حلول لحل هذه المشكلات بأفضل الطرق.
كيفية ضبط تردد قناة الموصلية على جهاز الرسيفر
يمكنك استقبال قناة الموصلية على جهاز التلفزيون من خلال عدة خطوات يجب اتباعها، لكي يتم الحصول على القناة وهذه الخطوات تتمثل في النقاط التالية:
- قم باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتليفزيون “الريموت” وقم بالضغط على خانة الإعدادات.
- قم بالذهاب إلى القائمة الظاهرة داخل الإعدادات.
- قم باختيار خانة التثبيت للقنوات.
- بعد ذلك قم باختيار خانة “التثبيت اليدوي” للقناة.
- قم بكتابة جميع المعلومات الخاصة بالقناة من حيث التردد، ومعدل الترميز، والاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ، والقمر الصناعي في الخانة المخصصة لذلك.
- قم بالضغط على كلمة بحث.
- سوف تظهر القناة أمامك في الشاشة مع باقي القنوات، ثم قم بالضغط على زر